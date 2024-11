Este lunes, Perú viajará hacia Argentina y quedará listo para el partido ante la ‘albiceleste’ por las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. La Bicolor necesita una victoria para seguir firme en el sueño por clasificar a la próxima Copa del Mundo; sin embargo, la falta de efectividad, nuestro delicado presente en la tabla -estamos penúltimos con siete puntos- y el nivel del rival de turno no arrojan el mejor panorama para los dirigidos por Jorge Fossati. Precisamente, el DT del equipo de todos se pronunció sobre estos temas y también dejó claro que Alexander Callens no está lesionado, a pesar de que no completó la sesión de entrenamientos el último domingo.

“Es un rival diferente. En lo previo, es favorito ampliamente porque es vigente campeón de América y del mundo; por lo tanto, tendremos nuestra estrategia como cada partido. Cada duelo tiene sus detalles y nosotros con toda humildad, pero bien entendida. Eso no significa bajar la cabeza frente a nadie. Haremos nuestro plan de juego, con la idea de neutralizar cosas del rival, pero a su vez pensando en cuanto tengamos la oportunidad”, declaró en conferencia de prensa.

A su vez, agregó: “Nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido y después se verá. Si fuera tan simple sacar puntos, sin importar al rival, no es por ahí. Vamos partido por partido, es el más importante del año. Lo vamos a encarar de esa forma con nuestras armaS y así intentaremos conseguir el mejor resultado”.

Jorge Fossati reemplazó a Juan Reynoso como técnico de la Selección Peruana. (Foto: AFP)

Por otro lado, el estratega uruguayo se refirió a la situación de Alexander Callens, quien no completó los entrenamientos del día domingo. Fossati contó que no hay preocupaciones por el jugador de AEK Atenas, teniendo en cuenta que llegó a la convocatoria con notorias molestias.

“Él vino con un problema, un dolor, por lo que -antes de Chile- fue sometido a un tratamiento y entrenamiento progresivo para que llegara bien al partido. A estaS alturas hay muchos jugadores que debemos mantenerlos por la instancia del año. No nos preocupa tanto ese ritmo, si no que lleguen de la mejor manera. De no pasar nada raro, mañana (martes) está a la orden”, mencionó.

Por otro lado, no mostró su postura sobre la audiencia a Agustín Lozano -será este martes-, quien está detenido por los presuntos delitos por organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos: “Es algo que ya he dicho, no me quiero ni referir a eso. Si lo hago, van a pensar que me meto en excusas. Para algunos son detalles, pero son cosas muy difíciles de sobrellevar, pero no para mí solamente, para la Federación. Lo único que deseo es que ojalá todo termine en paz. Que esto sea, para los compañeros de trabajo, una fea anécdota y puedan seguir con su vida normal”.

Para finalizar, Jorge Fossati respondió por la falta de efectividad de los delanteros de la Selección Peruana. En lo que va de las Eliminatorias, la Bicolor solo marcó tres goles, teniendo a Yoshimar Yotún (ante Venezuela), Alexander Callens (frente a Colombia) y Miguel Araujo (victoria ante Uruguay) como los protagonistas.

“Hoy por hoy no tenemos o yo no me doy cuenta qué delanteros peruanos pueden darnos lo que no nos están dando aquí, algo que ha sido nuestro déficit desde el primer día. Venimos sufriéndolo desde el primer día, especialmente si hablamos de Copa América y Eliminatorias”, puntualizó.

¿Cómo quedaron los últimos Argentina vs. Perú?

La última vez que Perú jugó ante Argentina fue en la Copa América 2024. Ambos integraron el grupo C y la escuadra nacional iba por la hazaña para clasificar a la siguiente ronda, esperando también que Canadá no hiciera lo propio ante Chile. En el segundo tiempo, el dominio fue de los dirigidos por Lionel Scaloni y un doblete de Lautaro Martínez (2-0) terminó con toda chance de los dirigidos por Jorge Fossati.

Sin embargo, según los registros, la última vez que Argentina derrotó a Perú en Buenos Aires fue en 2021, en el marco de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. En esa ocasión, el equipo nacional estaba dirigido por Ricardo Gareca. El partido se jugó en el estadio Monumental y terminó con una victoria 1-0 para la ‘albiceleste’, gracias a un gol de Lucas Martínez Quarta.

Previo a este encuentro, la Blanquirroja se enfrentó al equipo de Lionel Messi en 2017 en La Bombonera, durante las clasificatorias para Rusia 2018. En ese enfrentamiento, que terminó en empate 0-0, el equipo peruano logró un punto valioso gracias a un gran actuación de Pedro Gallese.

Perú vs Argentina: fecha, hora y dónde ver

Tras el duelo frente a Chile, la Selección Peruana tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires. El partido está programado para este martes 19 desde las 7:00 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; mientras que en México a las 6:00 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

Perú vs. Argentina será transmitido en exclusiva por las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes, además de sus opciones de streaming en América TVGO y Movistar TV App. Es importante mencionar, en suelo argentino se podrá ver por TyC Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo en Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en la web de Depor podrás encontrar el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias.





TE PUEDE INTERESAR