“Se me caen algunas lágrimas de emoción, gracias por esta inmensa alegría”. Son las palabras de Lalo Archimbaud luego de que su hijo, Jean Pierre Archimbaud (30 años), fuera convocado por primera vez a la Selección Peruana. Se trata de una de las novedades de la lista de convocados de Jorge Fossati, pensando en los partidos ante Colombia y Ecuador por las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Otro nombre que captó la atención del público fue el de Jorge Murrugarra (27 años). Los volantes de FBC Melgar y Universitario de Deportes se sumaron a los entrenamientos en la Villa Deportiva Nacional (Videna) y buscarán ganarse un espacio en el once de la Blanquirroja. ¿Por qué fueron convocados? ¿Cuáles son sus estadísticas en la temporada?

Merecido por su gran temporada en la Liga 1

Jean Pierre Archimbaud es titular indiscutible en el ‘Dominó' y apenas se perdió cuatro partidos en la temporada (tres por la Liga 1 y uno por la Copa Libertadores). Fueron los duelos ante Cusco FC, César Vallejo, Aurora de Bolivia y Unión Comercio. Lleva jugando veinte partidos consecutivos -contando el Apertura y el Clausura-, lo que demuestra que está en un estado físico impecable. Sus números son los siguientes: siete goles y una asistencia en 22 encuentros disputados en el campeonato nacional. Ha jugado en toda la zona del mediocampo: como volante de contención, interior por izquierda y también como volante creativo. Su polivalencia ha generado que el DT uruguayo le dé su primera oportunidad en la Bicolor.

La ventaja de Archimbaud respecto a otros centrocampistas es que no solo puede ser el ancla del equipo, sino que llega de forma continua al área y sabe tomar buenas decisiones en los últimos metros. Dentro de su repertorio de habilidades está la definición con la pierna izquierda (así fueron tres goles) y un buen remate de cabeza (las otras cuatro anotaciones). En el partido ante Sporting Cristal, por el octava jornada del Torneo Apertura, fue la gran figura al dar una asistencia y anotar un gol en el triunfo por 2-1 en el Estadio Nacional de Lima. La última vez que rompió las redes rivales fue el pasado 20 de julio, en la goleada por 5-2 sobre César Vallejo en el estadio Monumental de la UNSA.

El gol de Jean Pierre Archimbaud a Sporting Cristal en el Apertura 2024. (Video: L1 MAX)

Desde que Marco Valencia asumió las riendas del primer equipo del ‘Rojinegro’, Jean Pierre registra 19 encuentros disputados consecutivamente. Cabe mencionar que ha iniciado acciones en 18 de los 22 compromisos en la Liga 1 2024. Suma 67 minutos por partido. Además tiene un 78% de efectividad de pases por partido. También un 54% de duelos ganados por encuentro. Por ejemplo, en el reciente triunfo por 2-0 sobre el club bajopontino en Arequipa, Archimbaud jugó en la zona creativa junto a Horacio Orzán. A su lado, por la banda izquierda, tenía el apoyo del joven Kenji Cabrera. Y como único delantero estaba el goleador Bernardo Cuesta. En esa victoria marcaron Tomás Martínez y Cuesta.

El futbolista se ha ganado su convocatoria tras haber realizado un buen rendimiento a lo largo de la temporada. Los aficionados de la Bicolor están contentos porque es una alternativa más para el mediocampo de la Selección Peruana. Para muchos, es una decisión acertada. Indudablemente, los más contentos son sus familiares, especialmente su padre, reconocido periodista peruano. “Agradezco a todos los buenos colegas y amigos que me escriben y comparten mi felicidad, están en mi bobo. Jean Pierre Archimbaud, más que merecido, ‘conchito’. A seguir con la misma humildad”, sostuvo en sus redes sociales.

Partidos jugados Titular Goles Asistencias Efectividad de pases por partido Minutos jugados 22 18 7 1 78% 1,389

Los datos en la Liga 1 2024

Jean Pierre Archimbaud está firmando una de sus mejores temporadas. (Foto: Melgar)

Llega a la Selección Peruana sin actividad

La otra gran sorpresa de esta lista de convocados es el nombre de Jorge Murrugarra, mediocampista de Universitario de Deportes. Hay que mencionar que no es la primera vez que es llamado para defender los colores del combinado patrio, pero hace mucho tiempo que no era parte del listado. Eso sí, su llamado generó todo tipo de comentarios debido a que, si bien tuvo un buen arranque de temporada, a estas alturas es suplente en el conjunto dirigido por Fabián Bustos. De todos modos, se trata de un jugador que tiene mucho recorrido en todo el centro del campo, es muy útil al momento de marcar y le da un aire al equipo al recuperar balones y repartir con seguridad.

Murrugarra, quien llegó a la ‘U’ en 2021 luego de hacer un gran trabajo con Ayacucho FC en 2020, ha disputado un total de 21 partidos en lo que va de la temporada actual, contando la Liga 1 y la Copa Libertadores. Eso sí, solo ha iniciado como titular en once de estos encuentros. Suma unos 50′ por partido en la Liga 1 y unos 54′ por partido en la Libertadores. Hasta el momento, no convirtió un gol ni registró una asistencia en el año. Y es que su principal virtud no es aparecer en el marcador, sino lo que hace en el terreno de juego: recorre casi toda la cancha, desde la defensa hasta la zona de creación en la volante. Eso sí, cuando llega a su tope, se la da a los interiores y luego busca posicionarse bien para estar atento a cualquier contragolpe.

Una de sus mejores actuaciones se dio en la desafortunada caída por 1-0 ante Botafogo en el Estadio Monumental, por la fecha 5 de la fase de grupos de la Libertadores. En aquel duelo, jugó 75 minutos y tuvo una de las calificaciones más altas de su equipo (7.4 según Sofascore). Aquella vez jugó en el mediocampo al lado de Rodrigo Ureña y Martín Pérez Guedes. Cabe mencionar que, en nueve fechas del Torneo Clausura 2024, ha disputado solo dos encuentros: 90′ en el empate 1-1 con Sport Huancayo y 7′ en la igualdad 1-1 con Atlético Grau. Ambos cotejos se disputaron en provincia. Los jugadores que ahora se han afianzado en el mediocampo crema son Jairo Concha, Horacio Calcaterra y Pérez Guedes (cabe señalar que la Comisión Disciplinaria de la FPF castigó al volante por tres fechas, luego de la gresca en Arequipa).

En una entrevista en el podcast Cojo y Manco en febrero de 2024, el futbolista de 27 años contó detalles inéditos de su anterior paso por la Blanquirroja. “Me convocaban y era tomado en cuenta; Néstor Bonillo hablaba mucho conmigo de mis estadísticas, me mostraba mis cosas fuertes, me decía que cuando no tenía la pelota trotaba y cada vez que entraba la pelota, presionaba muy rápido, mordía. Me mostraba las estadísticas de otros jugadores top, me acuerdo que me mostró de Kanté, sus estadísticas estaban muy altas, pero trataba de decir que a esas cosas tenía que llegar. Tenía estadísticas parecidas en algunos aspectos, pero en otras no, un crack Kanté. Trataba de motivarte”, dijo.

Partidos jugados Titular Goles Asistencias Efectividad de pases por partido Minutos jugados 15 7 0 0 79% 740

Los datos en la Liga 1 2024

Murrugarra es jugador de Universitario desde la temporada 2021. (Foto: Agencias)

¿Por qué fueron convocados a la Selección Peruana?

Tal y como lo dijo Jorge Fossati en la conferencia de prensa del lunes, los jugadores que fueron convocados “tienen cualidades de estar en el plantel”. Además, otro detalle importante es que hay siete integrantes de la reciente convocatoria que tienen tarjeta amarilla, por lo que es necesario contar con posibles reemplazantes. “Hay siete jugadores de esta lista, el octavo es Paolo Guerrero, que por su situación no está ahora, están en capilla (una tarjeta amarilla). Tengo que pensar en todas las posibilidades, puedo perderlos ante Ecuador”, dijo el uruguayo. Algunos de los amonestados son los mediocampistas Renato Tapia y Wilder Cartagena.

Lista de convocados para enfrentar a Colombia y Ecuador

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Diego Romero (Universitario de Deportes).

: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y Diego Romero (Universitario de Deportes). Defensas : Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Anderson Santamaría (Santos Laguna), Luis Abram (Atlanta United), Miguel Trauco (Criciúma), Marcos López (FC Copenhague), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Carlos Zambrano (Alianza Lima).

: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Anderson Santamaría (Santos Laguna), Luis Abram (Atlanta United), Miguel Trauco (Criciúma), Marcos López (FC Copenhague), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Carlos Zambrano (Alianza Lima). Mediocampistas : Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Renato Tapia (CD Leganés), Sergio Peña (FF Malmo), Piero Quispe (Pumas UNAM), Luis Advíncula (Boca Juniors), Jean Pierre Archimbaud (FBC Melgar), Andy Polo (Universitario de Deportes), Jorge Murrugarra (Universitario de Deportes).

: Wilder Cartagena (Orlando City), Jesús Castillo (Gil Vicente), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Renato Tapia (CD Leganés), Sergio Peña (FF Malmo), Piero Quispe (Pumas UNAM), Luis Advíncula (Boca Juniors), (FBC Melgar), Andy Polo (Universitario de Deportes), (Universitario de Deportes). Delanteros: Gianluca Lapadula (Cagliari), Bryan Reyna (Belgrano), Edison Flores (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (FK Partizán), Franco Zanelatto (Alianza Lima), Santiago Ormeño (Puebla), Alex Valera (Universitario de Deportes), Yordy Reyna (FC Rodina).





