Jefferson Farfán se retiró del fútbol profesional, pero sigue de cerca al deporte rey y ahora se pronunció acerca del equipo de sus amores, Alianza Lima. En esta ocasión, la ‘Foquita’, acompañado de su amigo Roberto Guizasola, se mostró apenado porque poco a poco la institución de La Victoria ha ido perdiendo identidad. Por ejemplo, hizo hincapié en que hasta ahora no entiende por qué una leyenda íntima como Wilmer Aguirre no está en el primer equipo. Por otro lado, reveló quién fue el último jugador vio con el ADN blanquiazul.

Primero, se refirió sobre los futbolistas identificados con Alianza Lima que están fuera del club. “El ‘Zorro’ Aguirre, el jugador con más títulos en Alianza, no está en Alianza. Tampoco salió bien. Bueno, ¿qué jugador sale bien de Alianza? Pero se respeta y no pasa nada. Sí me apena que el ‘Zorro’, que ha estado muchos años, salga como ha salido. Y que no se haga nada. Ni si quiera lo llaman para ver qué podría hacer en Alianza, para que los chicos vean”, dijo a Sin Cassette.

Luego, fue consultado por el último jugador que tenía ese ADN que caracteriza a un blanquiazul. Si bien al inicio Farfán y Guizasola mencionaron a André Carrillo y Yordy Reyna, finalmente se quedaron con Miguel Cornejo. “Él fue el último, él jugó conmigo. Yo llegué a Alianza Lima y me quedé asombrado con él porque me hacía acordar mucho a (Yoshimar) Yotún. Se metía entre líneas, salía jugando con la pelota limpia, técnicamente muy buen dotado, con buen recorrido, me encantó”, apuntó.

Miguel Cornejo es un mediocampista de 24 años que inició su carrera en Alianza Lima; sin embargo, solo estuvo hasta el año 2022, pues la siguiente temporada jugó en Alianza Atlético y en 2024 se encuentra jugando en Deportivo Garcilaso. Con el club cusqueño, ha disputado 12 partidos en la Liga 1 y ha dado dos asistencias. Mientras que en 2023, con el club de Sullana, marcó tres goles y asistió cuatro veces en 21 compromisos.

Recordemos que la ‘Foquita’ retornó a La Victoria en la temporada 2021 y jugó hasta finales de 2022. Compartió vestuario con Miguel Cornejo y en esas dos campañas logró ganar el título nacional. El joven volante apenas logró jugar tres partidos con el equipo blanquiazul en 2021, pero en 2022 disputó 19 encuentros y anotó un gol. Ahora tiene minutos en Garcilaso y enfrentaría a su exequipo en la jornada 16 del Clausura 2024.

Miguel Cornejo jugó en Alianza Lima hasta la temporada 2022. (Foto: Difusión)





Jefferson Farfán se reencontró con Paolo Guerrero

Luego de que se conociera que se acabó su etapa en el club trujillano, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana recibió a su amigo Jefferson Farfán en Brasil. La ‘Foquita’ compartió una par de imágenes junto al capitán de la Blanquirroja en el país de la samba. Eso en medio de la posible llegada del exjugador del Bayern Múnich a Alianza Lima.

La imagen que publicó Farfán muestra a los dos amigos de toda la vida conversando frente al mar. El exfutbolista del PSV acompañó la publicación solo con un emoji de la bandera brasileña, pero sin dejar ni un mensaje. Pese a que no se sabe de que hablaron, esta foto que compartió llamó la atención de sus seguidores y recibió muchos comentarios al respecto.





¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

Luego del triunfo en Andahuaylas, Alianza Lima se enfrentará contra Carlos Mannuci el 14 de setiembre. El inicio del encuentro está fijado para las 7:00 p.m. hora local de Perú. Por la fecha 10, el encuentro será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

En estos momentos, el equipo dirigido por Mariano Soso se ubica en primer lugar del Torneo Clausura con 20 puntos, sacándole dos unidades de ventaja a Universitario de Deportes, su clásico rival y más cercano perseguidor. Mientras que los blanquiazules tienen 53 puntos en la tabla acumulada y están en la tercera casilla, por debajo de Sporting Cristal (55 puntos) y la ‘U’ (58 puntos). El objetivo de los íntimos es ganar el Clausura.





