Hasta hace poco era convocado habitual en la Selección Peruana, pero hoy le toca seguir los partidos por las Eliminatorias 2026 desde la pantalla de su televisor. José Carvallo, quien recientemente anunció su retiro del fútbol profesional, se refirió a las posibilidades que tiene la Bicolor en esta fecha doble ante Bolivia y Venezuela. Para el exarquero, el combinado nacional tiene opciones de lograr la clasificación a la Copa del Mundo, más allá de que solo restan seis jornadas más por jugarse.

“Yo sigo creyendo en este grupo, porque he vivido y he sido parte de él. Me acuerdo clarito una escena cuando, después del partido con Bolivia que perdimos en La Paz, estábamos penúltimos me parece, Gareca nos habló y nos dijo que mientras hayan posibilidades, se puede. Y el equipo demostró que sí podíamos hacerlo. Lo hicimos”, expresó Carvallo en Liga 1 MAX.

Su fe en la Selección Peruana también reposa en la cantidad de cupos que FIFA le de a la Conmebol para el próximo Mundial. Anteriormente, solo cuatro equipos clasificaban directamente, mientras que el quinto iba al repechaje. Para esta edición, son seis lo que obtienen un boleto directo a la cita mundialista y el séptimo disputará la repesca.

“Yo siempre voy a creer en este grupo. Ahora, muy diferente sería si fueran las Eliminatorias donde solo clasifican cuatro y el quinto va repechaje. Con este nuevo formato, hay chances todavía. No tienes margen de error, pero sí se puede lograr”, manifestó el exarquero peruano, quien también saludó la convocatoria de Óscar Ibáñez: “Hay bastante experiencia: Abram, Advíncula, Paolo, Tapia son gente que va sumar. André, Aquino también. Mucha experiencia. Creo que nos va a ir bien el jueves”.

Selección Peruana concretó un día más de entrenamientos de cara a los partidos frente a Bolivia. (Foto: FPF)

“Alianza no está por encima de la ‘U’”

En otro momento, a Carvallo le hicieron la misma consulta que a Raúl Ruidíaz en Enfocados. Como se sabe, la ‘Pulga’ puso por encima a Alianza Lima sobre Universitario debido al buen momento que atraviesan los íntimos; pero el exjugador crema discrepó con las afirmaciones del delantero, pues considera que no se ajusta a la realidad.

“Yo creo que Alianza tiene un buen equipo, está en buen momento, pero no siento que está por encima de la ‘U’. Al final del año se va a ver quién es el mejor. El clásico tampoco te determina eso. Nosotros en 2023 perdimos un clásico con Alianza, el otro lo empatamos, pero después las finales las ganamos”, manifestó al respecto.

Por otro lado, confesó que le hubiese gustado ver a Ruidíaz jugando en Universitario otra vez. “No sé si fue un error que no lo contraten. Hubiese sido lindo ver a Ruidíaz con la ‘U’. Tampoco muchos detalles de lo que ha pasado, quizá fue un tema económico, de tiempos; pero al hincha le hubiese gustado verlo en la ‘U’. Verlo jugar en otro equipo sí hace un poco de ruido. La calidad de Ruidíaz habría servido bastante”, apuntó.

Raúl Ruidíaz ironizó sobre su frustrada llegada a Universitario: “En la ‘U’ están acostumbrados a no llamarme” | Foto: @raulruidiazm

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para este jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.