El partido de Perú vs. Uruguay tendrá una alineación atípica, en comparación de los últimos duelos de la bicolor. Las lesiones apartaron de la convocatoria a Gianluca Lapadula y Renato Tapia; además, Luis Advíncula concentró con el equipo, pero no fue incluido en la lista final. Entre los titulares de la contienda estarán Alex Valera y Edison Flores como dupla ofensiva, ambos jugadores de Universitario de Deportes. Precisamente, José Luis Carranza (ex futbolista crema) mostró su postura ante la inclusión de los jugadores desde el inicio.

“Ya está asegurado el triunfo, compadre. Somos cremas. Listo”, manifestó en exclusiva para Depor. El también ex defensa de la Selección Peruana se mostró optimista por la participación de los jugadores en el partido por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

En los últimos días, Jorge Fossati fue diseñando el posible once titular y este viernes se confirmó a los once jugadores que irán desde el inicio: Pedro Gallese; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Oliver Sonne, Jesús Castillo, Sergio Peña, Alexander Callens; Edison Flores y Alex Valera.

Cabe resaltar que, para este encuentro, la bicolor no podrá contar con la presencia de Wilder Cartagena y Marcos López por acumulación de tarjetas amarillas. Ambos jugadores fueron amonestados en el pasado encuentro ante Ecuador. Por otro lado, los jugadores en ‘capilla’ son Pedro Gallese, Alexander Callens, Miguel Araujo y Bryan Reyna.

Perú vs. Uruguay: lo que se les viene

Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las Eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7:45 pm (hora peruana y colombiana), en el Estadio Mané Garrincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las Eliminatorias.

El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de setiembre de 2023, en el estadio Nacional de Lima. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquinhos quien, a los 89′, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa bicolor.

Por su parte, Uruguay volverá a ser local para medirse a Ecuador. El cuadro charrúa, que dirige Marcelo Bielsa, se medirá ante el combinado de Sebastián Beccacece, que necesita una victoria. El partido se llevará a cabo el martes 15 de octubre a las 6:30 pm (hora peruana).

El último partido de Uruguay vs. Brasil fue el 12 de setiembre de 2023. Aquel duelo se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, con una victoria 2-1 con goles de Félix Torres Caicedo. Agustín Canobbio anotó para los celestes.

