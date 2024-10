Conociéndolo, debe estar con todas las ganas de estar con sus compañeros de equipo de la Selección Peruana. Paolo Guerrero no se encuentra convocado con la Bicolor, pero eso no quita que publique historias como le escriba a los integrantes de la ‘Sele’ en este encuentro de Eliminatorias frente a la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa. Pues para conseguir los tres puntos, no se necesita solo de un gran desenvolvimiento en el campo de juego, sino también el apoyo de la gente que llegará esta noche (8:30 p.m.) el Estadio Nacional. Es ganar o morir para los del ‘Nono’.

En ese sentido, el ‘Depredador’ publicó una historia en su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje de fuerza a todos sus seguidores, para unirse en plan de apoyar al ‘equipo de todos’. “Que sea un gran día. Arriba Perú, luchemos hasta el final. Apoyemos a los nuestros, siempre”, escribió el atacante de Alianza Lima, de manera que todos estemos unidos en este duelo de la fecha 9 de la Clasificatorias. Y, claro, Paolo tiene razón. Estamos obligados a conseguir los tres puntos.

Más allá de haber estado en los últimos encuentros del cuadro de La Victoria (titular ante Sport Boys en el José Díaz y Melgar de Arequipa en Matute), el delantero no se encuentra en las mejores condiciones para afrontar un encuentro de selecciones de Conmebol. “Hoy por hoy, la selección siempre va a ser una posibilidad para mí. Siempre voy a trabajar en base a eso. Juego porque me gusta. Ahora no me siento bien físicamente y como lo conversé con el profesor, espero estar bien en las próximas semanas y poder sentirme bien dentro del campo”, señaló para el programa de YouTube ‘Diego y Talía’.

Es importante indicar que, si bien el ‘9′ precisó que se encuentra bien, resaltó que aún no está en su mejor nivel, y eso lo conversó con el estratega charrúa. “Hablo con él constantemente. A mí me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente de que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en estos últimos partidos y, como le dije, él me entendió. Estoy para trabajar y ponerme bien en las próximas semanas”, sostuvo al respecto.

¿Por qué Paolo Guerrero no llegó a la Premier League?

Por otro lado, el ‘9′, reveló que -en su etapa en Brasil- estuvo cerca de llegar a la Premier League. Sin embargo, la directiva de Corinthians lo convenció de quedarse. Cabe resaltar que, luego de su etapa en el ‘Timao’, pasó por clubes como Flamengo, Internacional y Avaí. “Cuando llego al Corinthians, me dije a mí mismo: ‘gano el Mundial de Clubes y me vuelvo a ir’. ¿Si tuve oportunidades de volver? Muchas, pero Corinthians no me quiso vender o no me quiso negociar. La última propuesta llegó del Tottenham, que era un préstamo-compra. Voy con la propuesta a conversar con Edu Gaspar, quien hoy es director deportivo del Arsenal, y le dije ‘tengo esto, por favor’. Su respuesta fue: ‘¿Tú quieres que me mate la torcida, Paolo? Quédate tranquilo que aquí serás el futbolista más pagado de Sudamérica’, señaló.

Luego, Paolo admitió que no se cumplió con la promesa, lo que lo llevó a buscar otras opciones en el Brasileirão. “No cumplió. No renové con Corinthians porque la propuesta que me hicieron no estaba dentro de lo que creo que yo merecía. Yo creía que por ser peruano no me estaban valorando. Así fue que llegan otras propuestas (Flamengo) y me voy”, manifestó.

Perú vs. Uruguay: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

El partido de Perú y Uruguay, por la novena fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para el próximo viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El duelo empezará a las 8:30 de la noche (hora local) en países como Ecuador y Colombia. En Argentina, Brasil y Uruguay se verá dos horas más tarde. Mientras que las 9:30 pm. marca el inicio en Chile, Bolivia y Paraguay.

El choque de Eliminatorias 2026 entre Perú y Uruguay será transmitido en territorio nacional por los canales América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes. En cuanto al servicio de streaming, este hará llegar el partido vía Movistar Play. En territorio charrúa, las señales encargadas de la transmisión serán VTV, Antel., AUF TV y DGO (DIRECTV). ¡No te lo puedes perder!