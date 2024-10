Carlos Zambrano tiene 35 años y es uno de los más experimentados dentro de la Selección Peruana. Hoy será el capitán por primera vez en un partido de Eliminatorias y tendrá la misión de liderar al equipo de Jorge Fossati ante Uruguay, donde un nuevo tropiezo complicaría aún más el sueño mundialista. Hace rato que el ‘Káiser’ dejó de ser aquel juvenil que debutó en la ‘Blanquirroja’ a los 19 años, cuando ni siquiera se había estrenado profesionalmente con el Schalke 04 y José Guillermo del Solar se la jugó por él en un contexto de mucha turbulencia en la interna –el escandalo del Hotel Golf Los Incas estaba fresco por aquel entonces–. Hoy tiene otro rol, uno que le costó asumir y que solo el tiempo le enseñó a afrontarlo con determinación.

Esta no será la primera vez que Zambrano se ponga la cinta con Fossati, ya que en la Copa América 2024 lo hizo en los tres partidos, pero solo contra Canadá desde el arranque; contra Chile y Argentina tomó la posta tras las sustituciones de Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Y es que para nadie es un secreto que, por edad y recorrido, el ‘León’ tiene una importante consideración dentro del plantel y su voz es sinónimo de respaldado para el resto de sus compañeros. Luego de la derrota ante Ecuador, por ejemplo, fue claro y directo: “Debemos arriesgar más, ya que peor no podemos estar. Por este resultado no nos podemos ir abajo”.

Carlos Zambrano disputó las Eliminatorias Sudáfrica 2010 con 20 años. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, esto no siempre fue así. La historia de Zambrano en la Selección tuvo varios capítulos en donde los cuestionamientos por sus actitudes opacaron sus virtudes, haciéndolo un elemento prescindible a pesar de su comprobada calidad. Para muchos el punto de quiebre fue la tarjeta roja contra Chile en las semifinales de la Copa América 2015, donde dejó al equipo con 10 jugadores en un partido con el trámite favorable. Si bien Ricardo Gareca lo siguió llamando en el arranque de las Eliminatorias Rusia 2018, fue uno de los ‘borrados’ después del 2-2 con Venezuela en Lima, empate que marcó un antes y un después en aquel proceso que terminó con el boleto mundialista.

Durante varios pasajes de su carrera en la ‘Blanquirroja’, el ‘Káiser’ confundió seguridad con vehemencia y temperamento con temeridad. Tenerlo en el campo era un arma de doble filo, pues así como era sinónimo de seguridad en el anticipo, fuerza por arriba y claridad en las salidas, su fragilidad mental lo hacía caer rápidamente en la provocación del rival y sus reacciones ponían en riesgo cualquier resultado. Por eso no sorprendió que el ‘Tigre’ lo mantuviera al margen por más de tres años, tiempo en el que la irregularidad en sus clubes tampoco ayudó y permitió que Christian Ramos se adueñara de la titularidad a punta de trabajo.

Competición PJ Goles Asistencias TA DA TR Eliminatorias 35 2 1 12 1 1 Copa América 13 - - 6 - 1 Amistoso 29 2 1 7 1 2

Los registros de Carlos Zambrano con Perú.

Carlos Zambrano fue expulsado con Perú en seis ocasiones. (Foto: Getty Images)

El tiempo hizo lo suyo

Durante su ausencia, Zambrano entendió que era lo mejor para él y para el grupo, pues su falta de continuidad en Europa ni siquiera le permitía cuestionar su exclusión de las convocatorias. “Cuando dejé de estar en la selección, yo no tenía ganas de estar. Sentía que no podía aportar al 100 % y no quería venir en ese momento. Cuando un jugador no está al 100 %, tiene que ser consciente y realista, autocriticarse para estar en la selección”, confesó en diciembre de 2019, en Al Ángulo. Precisamente aquel año fue clave para él, ya que Gareca le devolvió la confianza y lo llevó a la Copa América donde estuvimos a un paso de la gloria tras perder la final ante Brasil (3-1).

En dicho torneo fue uno de los mejores del equipo, consolidando una sólida pareja de centrales junto a Luis Abram. A pesar de que durante las Eliminatorias Qatar 2022 volvió a tener un bajón, coincidentemente después de su expulsión ante Brasil en Lima –por un artero codazo a Richarlison–, cerró el proceso como titular y fue una pieza fundamental para que Perú llegue al repechaje con Australia. Lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos y la etapa con Gareca a la cabeza se vio interrumpida luego de más de siete años.

Tras cerrar su carrera en el extranjero, Zambrano volvió al fútbol peruano en 2023 y fichó por Alianza Lima. La temporada fue muy irregular para él y el equipo blanquiazul, con un cierre lleno de exabruptos extrafutbolísticos –donde fue uno de los protagonistas– y una final perdida a manos de Universitario. Era imposible que esto no repercutiera en su desempeño en la Selección Peruana en el arranque de las Eliminatorias 2026, ya que a pesar de ser titular para Juan Reynoso, no mostró la seguridad de otros tiempos, no tanto por su edad, sino porque físicamente se le notaba muy descuidado y el rigor internacional lo dejó expuesto en más de una ocasión.

Competición Fecha Partido Razón Amistoso 13/10/10 Panamá 1-0 Perú Tarjeta roja Eliminatorias Brasil 2014 11/06/13 Colombia 2-0 Perú Doble tarjeta amarilla Amistoso 04/09/14 Irak 0-2 Perú Doble tarjeta amarilla Copa América 2015 30/06/15 Chile 2-1 Perú Doble tarjeta amarilla Eliminatorias Qatar 2022 14/10/20 Perú 2-4 Brasil Tarjeta roja Amistoso 28/03/23 Marruecos 0-0 Perú Tarjeta roja

Las expulsiones de Carlos Zambrano con Perú.

Carlos Zambrano lleva siete partidos al mando de Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

Con la llegada de Jorge Fossati, Zambrano tuvo un nuevo comienzo con la ‘Blanquirroja’ y este no fue sencillo, especialmente porque a inicios de 2024 quedó fuera de la consideración de Alianza Lima y todo hacía indicar que tendría que buscar minutos fuera de La Victoria. Hasta el propio uruguayo fue claro cuando le tocó referirse a él: “Zambrano no está jugando. ¿Hace cuánto tiempo que Zambrano no entrena con un grupo? Hoy en día, Zambrano no puede estar en mi consideración, así de simple”, manifestó en febrero, un mes antes de su primera convocatoria para los amistosos frente a Nicaragua y República Dominicana.

No obstante, los ‘Íntimos’ cambiaron su postura y decidieron respetar el contrato del ‘Káiser’, dándole la continuidad que tanto necesitaba para tentar un lugar en la Selección con miras a la Copa América 2024. Fossati sabía que no podía prescindir de él, más si su línea de tres requería de un líbero de sus características. Esa confianza se ve reflejado en los números: de los nueve partidos que lleva el ‘Nono’ al mando de la ‘Bicolor’, Zambrano jugó siete y fue titular en seis. Que hoy sea capitán contra Uruguay no solo tiene que ver con las ausencias de Renato Tapia y Luis Advíncula –otros de los capitanes de campo para Fossati–, sino también con los más de 16 años que lleva jugando en la Selección Peruana. Ya lo dijo el DT: “Este es el partido más importante de las Eliminatorias”. Entonces, esta noche necesitaremos al mejor ‘León’ para contener el poderío de Uruguay.

Competición Fecha Partido Entrenador Amistoso 01/04/15 Perú 0-1 Venezuela Ricardo Gareca Amistoso 28/09/22 Perú 4-1 El Salvador Juan Reynoso Copa América 2024 26/06/24 Perú 0-1 Canadá Jorge Fossati

Carlos Zambrano y las veces en que arrancó como capitán de Perú.

Carlos Zambrano lleva más de 16 años en la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)





