La Copa del Mundo ya está en marcha y el recuerdo de la Selección Peruana aún es una constante en estas épocas y la ausencia, luego de clasificar a Rusia 2018, se convierte en noticia nuevamente. José Pekerman, técnico de la Selección Venezuela, habló sobre esta situación con Depor desde Qatar y resaltó que era un deseo personal verlos clasificar al campeonato. Además, también envió un mensaje a los sudamericanos en la cita futbolística.

“Hicimos mucha fuerza, deseaba de corazón que logre su nueva participación en el Mundial”, mencionó el argentino sobre la ausencia de la Blanquirroja en la Copa del Mundo, tras no lograr acceder por la vía de repechaje y caer eliminado ante la Selección de Australia, que ahora integra el Grupo D.

Asimismo, sobre su presencia en el país del Mundial, aseguró que se encuentra en apoyo a todos los países sudamericanos como Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. “Como siempre, ver el mejor espectáculo que hay del fútbol y aparte también aprendiendo porque siempre es bueno. Esperemos que los equipos sudamericanos todos estén a la altura en este Mundial”, destacó el actual director técnico de Venezuela sobre su presencia en el Medio Oriente.

Cabe resaltar que José Pekerman posee experiencia dirigiendo en Mundiales. El argentino fue DT de su país en Alemania 2006, donde quedaron eliminados en cuartos de final frente a Alemania, así como también lo fue con Colombia, en las experiencias de Brasil 2014 y Rusia 2018. Con 73 años de edad, José Pekerman continúa con su carrera del fútbol. Probablemente lo sigamos viendo en este trayecto, que es el Mundial de fútbol.





El entrenador de Venezuela, José Néstor Pékerman, mandó un mensaje de aliento a las selecciones sudamericanas que están presentes en el Mundial Qatar 2022.





Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se reparten en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

del 20 de noviembre al 2 de diciembre. Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

9 y 10 de diciembre. Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer puesto: 17 de diciembre.

17 de diciembre. Final: 18 de diciembre.





