Universitario de Deportes arma un equipo competitivo para salir campeón de la Liga 1 2023 y, claro, también para llegar con todo a la Copa Sudamericana. Por esa razón, en los últimos días, desde la institución anunciaron a varios refuerzos -por ejemplo, Martín Pérez Guedes, José Rivera, Hugo Ancajima, José Luján y Rodrigo Ureña- y este miércoles oficializaron el regreso de Horacio Calcaterra.

El cuadro crema comunicó el fichaje del volante argentino nacionalizado peruano mediante un video que se subió en Twitter. “Nos volvemos a encontrar”, se lee en la descripción de la publicación y, por supuesto, los hinchas le dieron la bienvenida en los comentarios.

El clip muestra al preciso instante en el que el jugador, que estaba vestido con la indumentaria del club y firmó por tres temporadas (hasta el 2025), pisa el Estadio Monumental. Además, la institución recuerda los mejores momentos del futbolista que jugó en Ate en 2012.

Cabe mencionar que ‘Calca’, que llegó al fútbol peruano de la mano de Unión Comercio en 2011, ha sido campeón nacional con Sporting Cristal en los 2014, 2016, 2018 y 2020. El año pasado, también alzó el trofeo de la Copa Bicentenario. Si se trata de torneo cortos, el volante de 33 años consiguió el Apertura 2015, 2018 y 2021; el Clausura 2014 y 2016; y el de Verano en 2018.

En tienda celeste, el jugador se convirtió en uno de los elementos más importantes de la institución en los recientes años. De hecho, por su liderazgo y experiencia, fue considerado como uno de los capitanes.

Los desafíos de José Rivera

Universitario de Deportes ya trabaja en lo que será la campaña 2023 y, en lo que va del mercado de pases, han podido sumar cinco fichajes. No obstante, uno de los arribos que más sorprendió fue la de José Rivera, quien tuvo una gran temporada con Carlos A. Mannucci y recientemente debutó con la selección peruana en el amistoso ante Paraguay. Asimismo, en una reciente entrevista, el delantero nacional se ha mostrado contento por vestir la camiseta ‘merengue’ y reveló algunos de los retos espera cumplir en su carrera.

En diálogo con GOLPERU, el futbolista de 25 años inició hablando sobre su llegada al conjunto de Ate. “No hay que darle muchas vueltas cuando la ‘U’ te hace una oferta. ¿Quién no quisiera estar ahí?, me hablaron de eso y yo obviamente quise ir para allá”, señaló. Además, reveló que aún no ha podido conversar con Carlos Compagnucci, actual técnico del equipo crema.

