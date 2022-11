La selección peruana -tras sus últimos cuatro duelos amistosos- ha podido demostrar que su juego sigue en ascenso. Y es que los encuentros ante México, El Salvador, Paraguay y Bolivia han dejado un buen sabor en el hincha, que espera con muchas ansias el inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Asimismo, Juan Reynoso parte con una estadística que llena de ilusión al país: tres victorias y una derrota, en cuatro partidos disputados.

El 2 de agosto del presente año, la FPF anunció de manera oficial el arribo de Juan Reynoso al banquillo de la ‘Bicolor’, quien sustituyó al argentino Ricardo Gareca. Si bien el ‘Ajedrecista’ tenía poco tiempo, tenías dos duelos amistosos a la vuelta de la esquina: ante México y El Salvador. Para ello, el técnico sorprendió con dos listas. Una para disputar los amistosos y otra para que los jugadores del torneo local vayan adaptándose (microciclos).

Asimismo, en el camino, la Blanquirroja tuvo bajas que, si bien fueron lamentables para el plantel, también le abrió la puerta a nuevos rostros. En un inicio, Andy Polo entró a la convocatoria tras la lesión de Yoshimar Yotún. No obstante, el delantero de Universitario de Deportes también tuvo la misma suerte del futbolista de Sporting Cristal, por lo que Juan Reynoso optó en llamar a Bryan Reyna en su reemplazo.

Los amistosos ante México y El Salvador

Con rostros nuevos en la concentración, y con la jerarquía de los más experimentados, Perú inició el lunes 12 de septiembre las prácticas con miras a los amistosos ante el ‘Tri’ y la ‘Selecta’. Juan Reynoso llevó a cabo sus primeros trabajos en la Videna, contando con algunos jugadores del medio local, quienes establecieron contacto directo con el flamante DT.

Sin embargo, fue el 19 de septiembre el día en el que el equipo patrio arribó a Estados Unidos, país donde se jugaron los partidos. Aquí, el plantel continuó con la preparación y los convocados del medio local, así como Christian Cueva, tuvieron sus primeras sesiones. Gianluca Lapadula, Alexander Callens y Renato Tapia fueron algunos de los primeros jugadores que militan en el extranjero que llegaron a la concentración.

Tras varias sesiones de trabajo, llegó la jornada esperada. Cinco días después, en el estadio Rose Bowl, Perú saltó al campo para medirse ante México. En aquella ocasión, Reynoso alineó con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Pedro Aquino, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flóres y Gianluca Lapadula.

Perú vs. México en amistoso internacional. (Foto: GEC)

Si bien era un once titular con rostros conocidos, el ‘Ajedrecista’ sorprendió al meter a Santamaría nuevamente en una oncena del equipo patrio. Eso sí, el debut del estratega nacional no fue el esperado. Aquel día, el ‘Tri’, de Gerardo Martino, se impuso por la mínima diferencia con gol de su principal figura, Hirving Lozano.

Tres días después, tocaría el turno de medirse ante El Salvador. Para este encuentro, el técnico incaico realizó grandes cambios en su oncena, optando por la siguiente alineación: José Carvallo; Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Luis Abram, Nilson Loyola, Christofer Gonzales, Wilder Cartagena, Yordy Reyna, Bryan Reyna, Raúl Ruidiaz y Alex Valera.

A diferencia del duelo ante México, Perú pudo sacarle ventaja a su rival. Y es que el combinado nacional pudo lograr una gran victoria (4-1) sobre el conjunto de la Concacaf. En aquel partido, Gianluca Lapadula (de penal), Bryan Reyna, Christian Cueva y Eriq Zavaleta (en propia puerta), anotaron los goles para el triunfo de la ‘Bicolor’, el cual también significaría la primera celebración en la ‘era Reynoso’.

Un nuevo microciclo

Luego de disputar ambos partidos en Estados Unidos, el estratega nacional continuó con los trabajos en el banquillo de la ‘Bicolor’. Durante varios días estuvo visitando a los clubes de la Liga 1 y conociendo a fondo a los jugadores más destacados del torneo local, a los cuales convocó el 2 de noviembre, fecha en la que anunció la lista de convocados para el microciclo de entrenamiento de cara a los duelos ante Paraguay y Bolivia.

“Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”, mencionó Juan Reynoso en rueda de prensa.

El ‘Ajedrecista’ optó por presentar una nómina de 27 jugadores. Eso sí, hubo varias sorpresas, como el llamado de futbolistas como Ángel Zamudio, Alonso Yovera, Carlos Ascues, Renzo Garcés, Piero Quispe, José Rivera, Jostin Alarcon, Alexander Succar, Matías Succar y Adrián Ugarriza.

Los entrenamientos de la selección peruana en la Videna. (Foto: GEC)

No obstante, tras una semana de trabajos en la Videna, el entrenador nacional eligió a los futbolistas con los que disputaría los partidos en el Monumental de Ate y en Arequipa. En la lista final, se encontraban: Pedro Gallese; José Carvallo, Carlos Cáceda, Alejandro Duarte, Alexander Callens, Luis Abram, Roberto Villamarín, Paolo Reyna, Carlos Ascues, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Bryan Reyna, Christian Cueva, Christofer Gonzáles, Sergio Peña, Yuriel Celi, Piero Quispe, Jairo Concha, Alexis Arias, Jesús Castillo, Alexander Succar, Alex Valera, Luis Iberico, José Rivera y Percy Liza.

Los amistosos ante Paraguay y Bolivia

La Selección Peruana se encontraba alistándose para afrontar dos duelos importantes, en noviembre: ante Paraguay y Bolivia. Ambos encuentros servirían para afinar el equipo de cara a las Eliminatorias Sudamericanas, las cuales se llevarán a cabo el próximo año.

El primer rival fue la ‘Albirroja’. En el estadio Monumental de Ate, Juan Reynoso mandó al siguiente once: Pedro Gallese, Miguel Araujo, Carlos Ascues, Alexander Callens, Marcos López, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, José Rivera, Christofer Gonzáles, Bryan Reyna y Alex Valera.

Si bien el encuentro fue muy duro, al tratarse de un rival que se caracteriza por el juego aéreo, la ‘Bicolor’ supo sacar adelante el marcador. Y es que a los 49′ minutos del partido, Alex Valera colocó el 1-0 a favor del equipo patrio. De ahí en adelante, el tablero no se movería más y se decretaría la segunda victoria en la ‘era de Juan Reynoso’.

Con la moral a tope y, tras un cambio de sede, la Blanquirroja se alistó para medirse ante Bolivia en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa. En aquella ocasión, el técnico incaico optó por realizar algunas variantes en su once titular, mandando el siguiente alineación al terreno de juego: Carlos Cáceda; Roberto Villamarín, Miguel Araujo, Alexander Callens, Paolo Reyna, Piero Quispe, Jesús Castillo, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Alex Valera y Luis Iberico.

Al tratarse de un rival que domina a la perfección la altura, el cotejo no fue sencillo. Pese a ello, la ‘Bicolor’ pudo conseguir la victoria por la mínima diferencia con un gol de Luis Iberico. El delantero de Melgar fue uno de los más destacados del partido, sumando su segundo diana con la selección peruana (la primera fue en un duelo amistoso ante Jamaica).

Los números de los debutantes en la ‘Bicolor’

“Mientras el universo crezca, seremos más competitivos”, fueron las palabras de Juan Reynoso cuando asumió el cargo de entrenador en la Selección Peruana, demostrándolo en los amistosos contra México, El Salvador, Paraguay y Bolivia. Por ello, está claro que el ‘Ajedrecista’ es un entrenador que sigue sus frases al pie de la letra.

Ahora, estas palabras dejaron abierta a ver rostros nuevos en el elenco bicolor, siendo seis de ellos los elegidos por el ‘Cabezón’ para sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional. Eso sí, sus llamados no fueron de pura casualidad, puesto que todos destacaban con grandes números en la Liga 1, respaldando así su presencia en la Videna.

En la lista de Reynoso, los nombres que alcanzaron su debut en la Selección Peruana fueron Bryan Reyna (con gol ante El Salvador), Piero Quispe, José Rivera, Paolo Reyna, Roberto Villamarín, Yuriel Celi y Percy Liza. Todos ellos alcanzaron a disputar más de 20 partidos en el 2022, lo que refleja la importancia de la continuidad para el DT.

NOMBRE PARTIDOS MINUTOS GOLES Bryan Reyna 3 182 1 Piero Quispe 1 60 0 Paolo Reyna 1 59 0 Roberto VIllamarín 1 90 0 José Rivera 1 46 0 Yuriel Celi 1 14 0 Percy Liza 1 44 0





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR