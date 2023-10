Luego de conocerse a los convocados de la Selección Peruana de la Liga 1 Betsson para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026 –la cual se reducirá a una lista definitiva cuando se sumen los que militan en el extranjero–, sorprendió las ausencias de Christian Cueva y Edison Flores, quienes tampoco fueron citados en septiembre y se perdieron los duelos frente a Paraguay y Brasil. En ese sentido, Juan Reynoso fue consultado al respecto en la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Videna, explicando las razones por las que nuevamente decidió prescindir de ellos.

Siendo muy pragmático en sus declaraciones, el ‘Ajedrecista’ comenzó diciendo, tal como hace un mes, que prefiere hablar de los que están y no de los ausentes. Tomó esta postura ya que considera que los que sí fueron llamados hicieron los méritos suficientes para ser considerados nuevamente para la fecha doble de octubre.

“En la conferencia de prensa pasada fui muy claro en decir que voy a hablar de los que están. Sería una falta de respeto hablar de gente que no está, sobre todo teniendo un universo de la liga local, que para mí se han ganado el derecho de estar”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Eso sí, si bien por ahora no forman parte de la Selección Peruana, Juan Reynoso aclaró que las puertas no están cerradas para Christian Cueva y Edison Flores, futbolistas a los que considera importantes para este proceso clasificatorio. “La Selección no está cerrado para nada, en este caso Christian y Edison son jugadores importantes, los estamos esperando, pero como dije en el buen presente de los que puedan estar en la lista, serán bienvenidos”, agregó.

Asimismo, el ‘Cabezón’ le dio su total respaldo a los jugadores del torneo local que llamó esta vez, esperando que ‘Aladino’ y el ‘Orejas’ puedan ganarse su convocatoria próximamente. Hay que tomar en cuenta que para este 2023 todavía restan dos fechas por jugarse en noviembre, frente a Bolivia y Venezuela. “Sé que a lo largo de la Eliminatoria nos van a ayudar, pero hoy creemos conveniente confiar en estos chicos de la liga local, más los que se agreguen la próxima semana”, cerró.





¿Cuándo serán los partidos de Perú ante Chile y Argentina?

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, por la fecha 4, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





