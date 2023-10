Por estos días el fútbol peruano está atravesando por un momento muy complicado en donde los amaños de partidos y mafias en las casas de apuestas están ensuciando el normal desarrollo de la Liga 1 y Liga 2. Si bien por ahora no hay denuncias formales, los indicios parecen ser cada vez más evidentes. Así pues, Juan Reynoso, director técnico de la Selección Peruana, fue consultado al respecto en su más reciente conferencia de prensa en la Videna, donde además habló sobre su lista de convocados del torneo local para los partidos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026.

“Es de total tristeza y decepción. Nos cuesta mucho llegar a ser jugadores profesional, no es que acuse, pero a veces las imágenes son contundentes. Debemos hacer una gran autocrítica todos los involucrados, técnicos, jugadores, directivos, si realmente estamos colaborando en sumar, restar o pensar individualmente en nuestra economía y no en lo bello que es este deporte. Todos tenemos que sumar. Es un tema a que todos sumemos y nos exijamos para que esto no vuelva a repetirse. Uno ve los partidos y se dice cómo puede estar pasando esta situación. La gente que está encargada de esto ojalá ponga cartas sobre el asunto.”.

Noticia en desarrollo...





