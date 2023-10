Tuvieron que pasar tres partidos en las Eliminatorias 2026 para que seamos testigos del que hasta ahora ha sido el peor performance de la Selección Peruana con Juan Reynoso en el banquillo. Más allá del 2-0 a favor de Chile, el rendimiento del equipo en el estadio Monumental David Arellano dejó muchísimas dudas y con un escenario sombrío pensando en el futuro cercano, con Argentina como rival para la próxima semana. Así pues, tras el pitazo final en Santiago, el director técnico de la ‘Blanquirroja’ compareció con los medios de comunicación y analizó el desempeño de sus dirigidos.

El ‘Ajedrecista’ evitó individualizar el rendimiento de su equipo y buscó hacer un mea culpa por lo que vimos en la capital chilena, donde los pupilos de Eduardo Berizzo fueron ampliamente superiores durante los pasajes importantes del compromisos y se quedaron con los tres puntos con justicia. Asimismo, el estratega de 53 años reconoció que se imaginó un encuentro así, pero lamentó no haber encontrado la forma de darle la vuelta a un trámite tan adverso.

“Sería repartir culpas, la verdad no me interesa repartir culpas, lo que más me interesa es que los jugadores estén convencidos. Trabajamos bastante los automatismos en ataque, no se está viendo reflejado por momentos. Hoy es un día muy triste para todos porque esperábamos otros partidos, no lo interpretamos como lo esperábamos. En el escenario malo pasaron muchas cosas que se había anticipado, esa es responsabilidad mía. No tengo más que comentar, porque sería caer en pretextos que hoy no suman”, manifestó.

Del mismo modo, el ‘Cabezón reflexionó sobre la posibilidad de haber tenido una mejor propuesta ofensiva cuando Chile se vino encima y acumuló situaciones de peligro en el arco protegido por Pedro Gallese, quien fue la única figura destacada de la Selección Peruana. “Por la calidad de los jugadores, tenemos la posibilidad de llevar el peso del partido. Por mí forma de ver la vida, más que lamentarme, hay que hacer un análisis con el video para ver lo que no hicimos bien”, agregó.

“Lo que diga hoy, va a sonar más a disculpa que a solución. Nosotros esperábamos un partido que se dio, por el tema de la cancha y el rival. Lo que a todos nos molesta es que no lo resolvimos, sabiendo que iba a pasar”, añadió. Además, puso sobre la mesa el duelo inmediato que tendremos con Argentina. “Solo queda resolverlo, poner el pecho y tener la suficiente entereza de ser autocríticos para mejorar. Hoy lo que menos vengo a decir aquí es a pedir disculpas, seguro hoy será una noche compleja, pero hay que pensar en Argentina cuando amanezca mañana”, acotó.

Respecto a lo que espera de su equipo frente a la ‘Scaloneta’, Juan Reynoso sostuvo que espera ver un rendimiento similar al que vimos frente a Brasil, donde a pesar de la derrota defendimos muy bien. “Competir muy cercano desde lo que hicimos contra Brasil, que creo que ese es el nivel del equipo. El golpe de hoy nos sirva de motor para lo que viene. En la Eliminatoria, todos los sabemos, no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien; para jugar bien, debemos ser un equipo camaleónico, que nos adaptemos a diferentes circunstancias. Hoy esa parte no me gustó”, remarcó.

Finalmente, evitando darle más vueltas a la derrota ante Chile, el exentrenador de Cruz Azul fue enfático en señalar la mirada autocrítica que deberán de tener sus jugadores de aquí en adelante, sin lamentos de por medio. “Esto es fútbol, acierto y error. Hay que reinventarnos, todos estamos grandecitos, muchos han jugado Eliminatorias. Si vivimos lamentándonos, no vamos a mejorar. A mí me queda claro lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, que fueron mucho más cosas”, puntualizó.

Perú solo suma un punto en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





