Este jueves 12 de octubre, la Selección Peruana afrontó un duro reto ante Chile, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Si bien la ‘Bicolor’ se fue a los vestuarios con el 0-0, en el complemento fue superado por la ‘Roja’, que se llevó la victoria por 2-0, con goles de Diego Valdés y Marcos López (en contra). Así pues, el equipo de Juan Reynoso registró su segunda derrota en estas Clasificatorias, algo que es preocupante para Paolo Guerrero, capitán y delantero de la escuadra incaica. Eso sí, el ‘Depredador’ aseguró que este camino recién comienza y buscarán revertir la situación en la siguiente jornada ante Argentina.

“Tuvimos una chance o dos, pero creo que no hicimos un gran partido. Más que atreverse, es saber manejar este tipo de partidos. Sabíamos que la cancha no iba a ayudar. No supimos jugar este partido. No jugamos, nunca nos encontramos. Perdíamos la pelota mucho. Si viste a Chile, ellos jugaban a un toque. La cancha no ayudaba mucho y teníamos que jugar a un toque. Tuvieron muchos centros con algunas llegadas, pero el gol llega por pelota parada”, mencionó el atacante de 39 años a los medios de comunicación.

Consultado sobre el desempeño del equipo en la segunda mitad ante la ‘Roja’, Paolo Guerrero aseguró que mejoraron con las variantes, aunque también destacó al elenco local por el triunfo. “Cuando entraron mejoramos un poco, pero en líneas generales no hicimos un buen partido. Ahora a seguir trabajando. Triste por el resultado. Chile jugó un gran partido. Creo que fue un rival muy duro que supo cómo jugarnos. Fueron merecidamente ganadores”, aseveró.

Pese a que el resultado no fue el esperado, el ‘Depredador’ se mostró optimista y aseguró que las Clasificatorias están en su etapa inicial, asegurando que intenterán revertir la delicada situación que atraviesan en la próxima fecha: “Se han jugado tres partidos. Era necesario sumar y hacer un gran partido e infelizmente no lo hicimos. Jugamos en casa, tenemos que prepararnos bien. No podemos cometer los mismos errores. La bola parada nos está costando mucho, tenemos que mejorar en eso”.

Finalmente, el capitán de la Selección Peruana habló sobre el discreto ataque del equipo incaico (no registra goles en la presente Clasificatoria) y dio la clave para poder mejorar en este aspecto. “No me dice nada, que tenemos que mejorar el juego, nosotros imponernos ante las adversidades, ante el rival, tenemos que tener más intensidad”, sentenció.

Perú solo suma un punto en las Eliminatorias 2026. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





