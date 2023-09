Este jueves, Perú y Paraguay se verán las caras EN VIVO y EN DIRECTO por el debut en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El elenco de Juan Reynoso está listo para pelear por los tres puntos de visita, aunque no tengan todos los nombres deseados (el último en quedar fuera fue Alexander Callens). Sin embargo, el plantel de Guillermo Barros Schelotto se encuentra completo y preparado para hacer frente y no dejar escapar la oportunidad de arrancar con triunfo. Sin duda, un duelo complicado, donde las estadísticas quedarán de lado.

El duelo entre Perú y Paraguay está previsto para jugarse el jueves 7 de setiembre en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este, desde las 5:30 p.m. (horario peruana, una hora más en tierras paraguayas). Los encuentros de la ‘Bicolor’ serán transmitidos por las señales abiertas de ATV y América TV. Movistar Deportes, por cable, hará lo propio. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos y también las incidencias.

Perú vs. Paraguay: así llegan los equipos

La Selección Peruana llegó a Ciudad del Este el último martes por la noche, para sumar un entrenamiento previo al partido. Pese a las bajas, el estratega peruano se mostró entusiasmado y respaldó al grupo con el que viajó, pues consideró que todos están en condiciones. Pero, si de números se trata, es preciso señalar que, desde que estuvo Reynoso al mando, se han registrado cuatro victorias, un empate y tres derrotas en amistosos, desde setiembre del 2022 a junio de este año.

“Te mentiría si te diría que es el equipo que soñé, pero en la Eliminatorias ves cómo te vas reinventando con el imprevisto. De cara al encuentro contra Paraguay, es lo mejor que tenemos hoy, para iniciar y replantear el partido. Todo va a depender del compromiso de los chicos, y esa parte me deja tranquilo”, indicó el estratega nacional en conferencia de prensa.

En el caso del cuadro ‘guaraní', el técnico Barros ha optado por elegir a los jugadores con mejor presente, para volcar su experiencia a las Eliminatorias. Además de sus figuras como Miguel Almirón y Gustavo Gómez, también tendrá inclusiones, como la de Santiago Rojas, Fabián Balbuena, entre otros. Respecto a los amistosos jugados antes del ciclo de Clasificatorias, tuvo tres triunfos, un empate y tres duelos perdidos.

“He visto la racha que Perú le ha sacado puntos a Paraguay, pero son estadísticas que a la hora de jugar mucho no sirven. Hace cuatros años, los dos equipos eran muy distintos, en aquel momento Perú venía de jugar el último Mundial. Hay una historia, hay que respetarla y hay que saber que el partido de mañana no es uno en el que sales y ganas, hay un rival, un entrenador que tiene experiencia internacional, que tenemos que respetar y que tenemos que tratar de superar en los dos partidos”, explicó. Con todo ello, el pronóstico Paraguay vs. Perú queda reservado.

Perú vs. Paraguay: las posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena; Andy Polo, André Carrillo y Paolo Guerrero.

Paraguay: Santiago Rojas; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Blas Riveros; Miguel Almirón, Mathías Villasanti; Andrés Cubas, Ramón Sosa, Alejandro Romero; Gabriel Ávalos.

Perú vs. Paraguay: aquí se jugará





