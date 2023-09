En conferencia de prensa, Juan Reynoso resaltó el potencial que tiene el grupo que convocó para el arranque de la Selección Peruana frente a Paraguay, por las Eliminatorias 2026; si bien hubo algunas ausencias por lesiones (en los últimos días se confirmó la baja de Alexander Callens), el ‘Ajedrecista’ se mostró satisfecho con el equipo que había formado. Con relación al cuadro local, Guillermo Barros Schelotto no solo cuenta con figuras, como Miguel Almirón o el zaguero Gustavo Gómez, también posee un plantel conformado por jóvenes y gente de experiencia, con la que tiene la ilusión de sacar los tres puntos en el estadio Antonio Aranda, ubicado en Ciudad del Este.

Así lo dio a conocer este miércoles, en la rueda de prensa que dio a los medios de comunicación. “Todos están bien. Estoy muy ilusionado con este nuevo proceso que nos puede llevar al próximo Mundial, creemos en nuestras condiciones, y en el equipo que tenemos”, dejó claro el estratega argentino. Eso sí, el DT dejó a un lado las especulaciones del por qué se mudó al estadio Antonio Aranda (por lo general, el cuadro guaraní juega en el Defensores del Chaco).

“El estadio está perfecto, el campo de juego y las instalaciones están muy bien. Está bien que sea acá (Ciudad del Este) o en Asunción, es importante hacernos fuertes de local y mostrarle al rival que cada vez que vengan a Paraguay, se van a encontrar con un equipo muy duro”, sostuvo. No obstante, si de cifras se tratan, no dejó de lado los resultados pasados que hubo contra Perú, aunque precisó que ello no será un indicativo para el compromiso de este jueves.

“He visto la racha que Perú le ha sacado puntos a Paraguay, pero son estadísticas que a la hora de jugar mucho no sirven. Hace cuatros años, los dos equipos eran muy distintos, en aquel momento Perú venía de jugar el último Mundial. Hay una historia, hay que respetarla y hay que saber que el partido de mañana no es uno en el que sales y ganas, hay un rival, un entrenador que tiene experiencia internacional, que tenemos que respetar y que tenemos que tratar de superar en los dos partidos”, explicó.

En ese sentido, estimó que “Perú va a tratar de conseguir algo que le permita sumar, me imagino un partido muy duro, con mucho roce, con poco juego, poco espacio, muy cerrado y trataremos de utilizar nuestro ataque para marcar esa diferencia aunque sea mínima, pero ganar porque es lo que buscamos”. Por ello, enfatizó que “tenemos que hacer nuestro partido, ganar, empezar bien con nuestro objetivo, que es sumar de a tres de local, y después este partido se sumará a la historia”.

En esta línea de respeto, no pudo dejar de lado los elogios a Paolo Guerrero: “Es un jugador que ha estado en Europa, en los mejores equipos de Sudamérica, acaba de ir a Ecuador y sigue marcando goles. Es un jugador con mucho talento, fantástico, de primer nivel, que si tiene una oportunidad, con su talento demuestra lo que fue y lo que es. Tiene 39 años, pero está activo, bien y aún así con esa edad, la experiencia a veces te hace generarte esa pausa para definir aún mejor. Tenemos que estar atento los 90 minutos, es un jugador de nivel mundial”.





