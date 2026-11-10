Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)
Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)
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Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

  • Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)
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    Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

  • Marcos López - 677'. (Foto: Getty Images)
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    Marcos López - 677'. (Foto: Getty Images)

  • Pedro Gallese - 630'. (Foto: Getty Images)
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    Pedro Gallese - 630'. (Foto: Getty Images)

  • Jairo Vélez - 619'. (Foto: Getty Images)
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    Jairo Vélez - 619'. (Foto: Getty Images)

  • Yoshimar Yotún - 485'. (Foto: Getty Images)
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    Yoshimar Yotún - 485'. (Foto: Getty Images)

  • Oliver Sonne - 470'. (Foto: Getty Images)
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    Oliver Sonne - 470'. (Foto: Getty Images)

  • Renzo Garcés - 468'. (Foto: Getty Images)
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    Renzo Garcés - 468'. (Foto: Getty Images)

  • Erick Noriega - 442'. (Foto: Getty Images)
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    Erick Noriega - 442'. (Foto: Getty Images)

  • Jhonny Vidales - 329'. (Foto: Getty Images)
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    Jhonny Vidales - 329'. (Foto: Getty Images)

  • Alfonso Barco - 319'. (Foto: Getty Images)
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    Alfonso Barco - 319'. (Foto: Getty Images)

  • Miguel Araujo - 312'. (Foto: Getty Images)
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    Miguel Araujo - 312'. (Foto: Getty Images)

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La continúa trabajando bajo las órdenes de , quien asumió el desafío de conducir a la ‘Bicolor’ en una nueva etapa. Desde su llegada, el entrenador brasileño viene probando distintas alternativas y observando de cerca a los futbolistas que pueden formar parte de su proyecto. Sin embargo, hay algunos nombres que han tenido mayor continuidad y que empiezan a marcar una tendencia en sus convocatorias.

Uno de ellos es Marcos López. El lateral izquierdo encabeza el ranking de los jugadores con más minutos durante el proceso del estratega brasileño, con un total de 677′. Su presencia constante en el equipo responde a la confianza que ha recibido del comando técnico, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor participación en esta nueva etapa de la selección.

En el segundo lugar aparece Pedro Gallese, quien acumula 630 minutos. El experimentado guardameta continúa siendo una de las principales alternativas bajo los tres palos y mantiene su protagonismo en el equipo nacional. El podio lo completa Jairo Vélez, con 619′, una de las novedades que ha ganado espacio en los planes del entrenador brasileño.

Más atrás aparece Yoshimar Yotún, quien suma 485 minutos y se mantiene como una de las alternativas importantes en el mediocampo. En la quinta posición figura Oliver Sonne, con 470′, mientras que Renzo Garcés ocupa el sexto puesto con 468′. Ambos futbolistas han encontrado continuidad y forman parte de los nombres que vienen siendo considerados por Mano Menezes.

El séptimo lugar es para Erick Noriega, quien registra 442 minutos en este proceso. El defensor también ha conseguido hacerse un espacio en las convocatorias y busca consolidarse como una pieza importante para el futuro de la ‘Bicolor’. Su presencia en este listado refleja la participación que ha tenido en los encuentros dirigidos por el técnico brasileño.

La lista continúa con Jhonny Vidales, quien acumula 329 minutos, seguido por Alfonso Barco, con 319′. Finalmente, Miguel Araujo cierra el top 10 con 312 minutos.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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