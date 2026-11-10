La Selección Peruana continúa trabajando bajo las órdenes de Mano Menezes, quien asumió el desafío de conducir a la ‘Bicolor’ en una nueva etapa. Desde su llegada, el entrenador brasileño viene probando distintas alternativas y observando de cerca a los futbolistas que pueden formar parte de su proyecto. Sin embargo, hay algunos nombres que han tenido mayor continuidad y que empiezan a marcar una tendencia en sus convocatorias.

Uno de ellos es Marcos López. El lateral izquierdo encabeza el ranking de los jugadores con más minutos durante el proceso del estratega brasileño, con un total de 677′. Su presencia constante en el equipo responde a la confianza que ha recibido del comando técnico, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor participación en esta nueva etapa de la selección.

En el segundo lugar aparece Pedro Gallese, quien acumula 630 minutos. El experimentado guardameta continúa siendo una de las principales alternativas bajo los tres palos y mantiene su protagonismo en el equipo nacional. El podio lo completa Jairo Vélez, con 619′, una de las novedades que ha ganado espacio en los planes del entrenador brasileño.

Más atrás aparece Yoshimar Yotún, quien suma 485 minutos y se mantiene como una de las alternativas importantes en el mediocampo. En la quinta posición figura Oliver Sonne, con 470′, mientras que Renzo Garcés ocupa el sexto puesto con 468′. Ambos futbolistas han encontrado continuidad y forman parte de los nombres que vienen siendo considerados por Mano Menezes.

El séptimo lugar es para Erick Noriega, quien registra 442 minutos en este proceso. El defensor también ha conseguido hacerse un espacio en las convocatorias y busca consolidarse como una pieza importante para el futuro de la ‘Bicolor’. Su presencia en este listado refleja la participación que ha tenido en los encuentros dirigidos por el técnico brasileño.

La lista continúa con Jhonny Vidales, quien acumula 329 minutos, seguido por Alfonso Barco, con 319′. Finalmente, Miguel Araujo cierra el top 10 con 312 minutos.