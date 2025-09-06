La Selección Peruana cayó 3-0 ante Uruguay y quedó sin chances de al menos tentar el cupo al Repechaje al Mundial 2026. Luis Ramos fue el ‘9′ ante la ‘Celeste’, debido a las ausencias de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula; sin embargo, no tuvo un buen rendimiento y poco pudo hacer ante la dura defensa uruguaya. Al igual que el resto de sus compañeros, ‘Lucho’ fue el blanco de las críticas por el partido en el Centenario de Montevideo, pero recibió el respaldo de un delantero que fue goleador en la liga donde hoy compite: la colombiana. Se trata de Johan Fano.

En diálogo con Radio Ovación, Fano habló del partido de Ramos ante Uruguay. “Tocó cinco pelotas como mucho, ¿Cómo podemos exigirle a un delantero cuando no le llega un balón limpio y tiene que pelear contra 2 defensores? Ramos tuvo el ímpetu de luchar y marcar, y a eso se le tiene que sumar la capacidad de generar alguna oportunidad, pero si no te llega el balón, no se puede criticar, ya que todo el equipo está inmerso”, señaló.

Según SofaScore, el ‘9′ del América de Cali, ganó tres de ocho duelos por abajo y no pudo ganar ningún balón por arriba tras seis intentos. Además, cometió cinco faltas y no recibió ninguna. De hecho, no tuvo remates al arco en su primera vez como titular con la camiseta de la Selección Peruana.

Luis Ramos jugó los 90 minutos ante Uruguay. (Foto: AFP)

Con respecto a la eliminación de Perú en las presentes Eliminatorias, el ‘Gavilán’ aseguró que el bajo índice de goles anotados ya daban por sentenciada a la Selección incluso antes de esta última fecha doble, más allá de que matemáticamente era posible la hazaña.

“La Eliminatoria la terminamos la fecha anterior, estas dos fechas que tanto se habló de la matemática no había ninguna posibilidad. Si en 17 fechas, hemos anotado 6 goles, estas últimas jornadas teníamos que ganar por varios goles, se especuló mucho, pero las matemáticas no existen cuando hay una mala diferencia de goles”, declaró el actual entrenador de fútbol.

La Selección Peruana trabajó desde ayer en la Videna con miras al partido ante Paraguay, y Luis Ramos se perfila para buscar su revancha y ser el delantero titular ante la ‘Albirroja’, que aseguró en la última jornada su clasificación al Mundial tras igualar sin goles ante Ecuador. Gustavo Alfaro, DT del cuadro guaraní, podría presentar algunas variantes con respecto a su once habitual.

En la práctica de hoy, Óscar Ibáñez comenzará a definir la alineación titular para el cierre de las Eliminatorias 2026 en el Estadio Nacional. Sergio Peña, por suspensión, será la única baja de la Bicolor para dicho compromiso, mientras que Renato Tapia, quien ya cumplió su fecha de suspensión, podrá reaparecer en esta partido y tiene chances de ser de la partida en lugar de Erick Noriega.

Johan Fano fue internacional con la Selección Peruana y llegó a disputar las Eliminatorias al Mundial 2010. (Foto: AFP)

TE PUEDE INTERESAR