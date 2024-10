“Nos salen a presionar y nosotros, por querer jugar a nuestro ritmo, nos ganan mucho la espalda. Era centro y gol”, cuenta Amilton Prado acerca de lo que vivió la Selección Peruana en el Monumental de Ate, la noche del 29 de marzo de 2009. Chile, dirigida por Marcelo Bielsa, contaba con jóvenes estrellas como Alexis Sánchez, Matías Fernández y Mauricio Isla, y también con futbolistas con algo de experiencia como Humberto Suazo, Claudio Bravo y Mark González. Fue un contundente 3-1 para la ‘Roja’, que terminó en el segundo puesto de las Eliminatorias al Mundial 2010. Esa fue la última vez que el ‘Loco’ derrotó a la Bicolor. Así son sus equipos: intensos, verticales, con orden para defender y atacar, y con la mejor versión de cada deportista. A puertas de su regreso a Lima, Depor conversó con dos exjugadores de la Blanquirroja que enfrentaron al influyente técnico argentino de 69 años.

El récord de Marcelo Bielsa contra Perú

“Yo no concibo el fútbol sin protagonismo. Tengo una atracción exagerada por la victoria. Y el protagonismo es el mejor camino para acercarse a ella. Mi intención siempre es ser protagonista. Creo en eso, me hace sentir seguro. Es más, me siento muy incómodo con la especulación. Desconfío porque la especulación siempre me defraudó, me golpeó”, dijo alguna vez el exentrenador de Leeds United sobre su forma de jugar, que le ha traído buenos resultados a lo largo de su carrera, pese a que varios títulos se le escaparon. Ahora el estratega de Uruguay está concentrado en el partido contra la Bicolor, a la que siempre le ha ganado (siete de siete).

Marcelo Bielsa dirigió a diferentes clubes y selecciones a lo largo de su carrera. Fue el DT de la Selección Argentina entre los años 1998 y 2004. En 85 partidos, consiguió 56 victorias, 18 empates y 11 derrotas. Además, su ‘Albiceleste’ anotó 127 goles y recibió 63 tantos. Llegó a ganar el Preolímpico de CONMEBOL y los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Durante esta etapa, el ‘Loco’ enfrentó a la Selección Peruana en cinco ocasiones. ¿Los resultados? Cinco triunfos, 10 anotaciones a favor y 3 en contra. Ganó los dos partidos de las Eliminatorias al Mundial Corea - Japón 2002; un amistoso internacional; un duelo por la Copa América 2004 y un compromiso por las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006.

Posteriormente, se convirtió en el técnico de la Selección Chilena, a la que dirigió entre 2007 y 2011. Estuvo 51 partidos al mando de la ‘Roja’, ganó 28, empató 8 y perdió 15. Alcanzó el segundo lugar en las Eliminatorias al Mundial 2010. Durante esta etapa, el ‘Loco’ enfrentó en dos ocasiones a la Blanquirroja, ambas por ese proceso clasificatorio. Obtuvo dos triunfos para Chile, uno por 2-0 en Santiago y otro por 3-1 en Lima. Pasaron más de 15 años desde la última vez que el DT argentino enfrentó a la Bicolor. Ahora volverá al Estadio Nacional, pero con la indumentaria de Uruguay y con algunas bajas importantes, como las de Darwin Núñez, Ronald Araujo, Rodrigo Bentancur y José María Giménez.

Partidos en los que Bielsa enfrentó a Perú

FECHA PARTIDO TORNEO ESTADIO 03/09/2000 Perú 1-2 Argentina Eliminatorias 2002 Nacional (Lima) 08/11/2001 Argentina 2-0 Perú Eliminatorias 2002 Monumental (Buenos Aires) 30/06/2004 Argentina 2-1 Perú Amistoso MetLife Stadium (Nueva Jersey) 17/07/2004 Perú 0-1 Argentina Copa América Elías Aguirre (Chiclayo) 04/09/2004 Perú 1-3 Argentina Eliminatorias 2006 Monumental (Lima) 17/10/2007 Chile 2-0 Perú Eliminatorias 2010 Nacional (Santiago) 29/03/2009 Perú 1-3 Chile Eliminatorias 2010 Monumental (Lima)

Marcelo Bielsa dirigió a la 'Albiceleste' entre 1998 y 2004. (Foto: Getty Images)

Voces de exjugadores que enfrentaron a Bielsa

Un exfutbolista peruano que enfrentó a Marcelo Bielsa fue Amilton Prado. El defensor estuvo presente en la derrota por 1-3 ante Chile en el Monumental de Ate, por las Eliminatorias al Mundial 2010. Jugó en la línea defensiva con Alberto Rodríguez, Carlos Zambrano y Juan Manuel Vargas. Aquel día, la ‘Roja’ ganó gracias a los goles de Alexis Sánchez, Humberto Suazo (de penal) y Matías Fernández. Johan Fano anotó el descuento. Esa vez, el equipo chileno corrió los noventa minutos, presionó y atacó constantemente por las bandas. El ‘Niño Maravilla’ fue un dolor de cabeza. El tercer gol fue un contragolpe con toques rápidos y precisos.

“Tenían a la generación que luego saldría campeón de la Copa América. Estaban sus jóvenes estrellas. Nos salen a presionar y nosotros, por querer jugar a nuestro ritmo, nos ganan mucho la espalda. Era centro y gol. Nos quedamos con diez hombres, lo expulsaron al ‘Loco’ Vargas, y nosotros remando llegamos al 2-1. La luchamos bien, con nuestras armas, pero así es el fútbol, con diez hombres en las Eliminatorias es difícil. Esperamos que esta selección pueda tener la actitud que tuvo contra Colombia. Pienso que Perú puede hacer daño”, dijo el ‘Cholo’ sobre aquel encuentro.

Acerca del estilo de juego de Marcelo, Prado comentó lo siguiente: “Bielsa siempre es vertical, siempre es presionar, no dejarte girar, no dejar que la segunda pelota, el rebote, la tome el rival. Bielsa siempre va a salir a jugar para adelante, achicando los espacios, arriesgando. Creo que eso es lo que va a hacer Uruguay acá. También está la desesperación de que tenemos que ganar. Es un punto que también juega, la ansiedad, el momento. El futbolista tiene que saber manejarlo. Primer tiempo, no vas ganando, la gente se va desesperando. Segundo tiempo, faltando 10 minutos, la gente te va a ir empujando, puedes quedar mal parado. Uruguay tiene jugadores para escoger, para dejar, para armar dos o tres selecciones. Ojalá el profesor (Fossati) tenga la sabiduría de poner a las personas idóneas y poder lucharla y apoyar lo que el profesor decida”.

Finalmente, Amilton se refirió al recambio generacional y confía en que se podrá sacar un buen resultado el próximo viernes en el Nacional. “No es fácil el momento de la selección. Los chicos son valientes. Yo sé que el profesor Fossati trabaja bien, su staff se prepara bien. Tenemos que tener tiempo de proceso. Necesitamos otros chicos que den esa rapidez, esa verticalidad, esa presión, que no dejen de correr, de querer dejar el nombre del Perú en alto. Estoy con la misma ilusión de todo hincha. Queremos que nuestra selección gane; pero también lo veo por el lado de entrenador, deseo que las cosas salgan bien para el cuerpo técnico, que es nuevo, que recién está trabajando con un grupo que en realidad no ha estado bien, desde la era Reynoso, y no era fácil asumir el equipo. Es doloroso cuando uno sabe que una selección puede ganarle a cualquiera, pero también sabemos que el fútbol no se gana por merecimiento, sino por goles, y eso es lo que más carece la selección”, concluyó.

Chile venció 3-1 a Perú en el Monumental de Ate, por las Eliminatorias 2010. (Video: PasiónporlaRoja)

Amilton Prado en la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

Roberto Palacios, uno de los jugadores que más veces vistió la camiseta de la Selección Peruana, enfrentó a la Argentina de Marcelo Bielsa en un par de ocasiones. Una de ellas fue en las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón 2022. Aquella vez, en Buenos Aires, la ‘Albiceleste’ ganó por 2-0 con goles de Walter Samuel y Claudio López. El ‘Chorrí' estuvo acompañado de jugadores como Juan Jayo, José del Solar, Flavio Maestri, Claudio Pizarro, entre otros. También enfrentó al ‘Loco’ en la victoria por 3-1 del combinado argentino en el Monumental de Ate, por las Eliminatorias al Mundial 2006. Ese día anotaron Mauro Rosales, Fabricio Coloccini y Juan Pablo Sorín; descontó Jorge Soto. En las dos derrotas, el equipo de Bielsa demostró ser punzante, activo, ofensivo y polivalente.

En primer lugar, el ‘Chorri’ se mostró preocupado por el nivel que la Blanquirroja ha mostrado en el actual proceso clasificatorio. “Lo que siento y deseo es que Perú mejore totalmente, especialmente la parte ofensiva, porque en la parte defensiva sí se ha hecho un buen trabajo con los tres de al fondo; pero necesitamos gol porque sin goles no se gana. Preocupado porque Perú no está teniendo el rendimiento que queremos. Vemos también a un Uruguay que viene haciendo las cosas bien, ha mejorado muchísimo con Bielsa. Se ha hecho un equipo muy poderoso. La única ventaja que tenemos es que Uruguay no podrá contar con los jugadores suspendidos. Eso da un poco de confianza pues no estará ese equipo que venía pasando por encima a todo rival que se ponía al frente”, señaló.

“Uruguay cambió muchísimo porque Bielsa fue inteligente al alternar la experiencia con gente joven que está con todo el potencial. Y es algo que Perú no hizo porque ha continuado con la misma lista y los convocados. Este equipo uruguayo tiene bajas importantes. No es el equipo titular que venía mostrando un potencial tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, ha decaído un poco. Claro, no podemos confiarnos. Pero ahora no tiene muchas ventajas, porque no cuenta con los jugadores que juegan en Europa y que vienen en un buen nivel. Tranquilamente, si Perú se lo propone, cambia un poco la mentalidad y es positiva, y se tiene la confianza de hacer un partido interesante, se puede sacar un buen resultado”, agregó.

Palacios dejó claro que hoy, como hincha de la Bicolor, solo desea que el equipo patrio pueda salir de esta mala situación y le pueda dar más alegrías al país. “Se puede contrarrestar a Uruguay, pero también hay que pensar que habría más posibilidades si las cosas se hicieran bien; pero es algo que nuestra selección no viene demostrando. Si los chicos quieren ganar y obtener un buen resultado tienen que mejorar el rendimiento. Y no es algo que hable de más, todos nos damos cuenta, y los mismos jugadores se tienen que dar cuenta. Es un error no querer entender y no aceptar las críticas constructivas. Dios quiera que a los chicos les vaya bien. Si las cosas no nos salen bien en los próximos partidos, prácticamente le decimos adiós a la Copa del Mundo”, sentenció.

Roberto Palacios jugó 128 partidos en la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

El regreso de Marcelo Bielsa a Perú

Pasaron más de quince años desde aquel 3-1 de Chile y ahora es momento de que Marcelo Bielsa vuelva a enfrentar a Perú. El técnico de Uruguay y la plantilla ‘celeste’ arribarán a suelo nacional la próxima semana. El encuentro, válido por la fecha 9 de las Eliminatorias al Mundial 2026, está programado para jugarse el viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional de Lima. El choque será transmitido en territorio peruano por los canales de América TV (4), ATV (9) y Movistar Deportes; mientras que piso ‘charrúa’ se verá por VTV, Antel, AUF TV y DGO (DIRECTV).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR