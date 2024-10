Hoy el universo de la Selección Peruana es corto y muchos jugadores no pasan por su mejor momento, pero Jorge Fossati sabe que el hincha está harto de excusas sobre todo cuando el equipo marcha último en las Eliminatorias 2026 y su proceso carga la ‘cruz’ de no ganar ningún partido oficial (5). El ‘Nono’ es de la vieja escuela, no es un revolucionario, por lo que confía siempre en un ‘equipo base’, hablamos de los Gallese, Zambrano, Advíncula, Tapia y Lapadula, quienes tuvieron su pico máximo en la exitosa era de Ricardo Gareca, pero perdieron peso con Juan Reynoso,y ahora buscan revalidación al mando del ‘charrúa’. Sus últimos dos llamados –y casi siempre– son diseñados para su sistema del 3-5-2, que tiene más críticos que adeptos, y el balance por ahora es irregular: las ‘nuevas caras’ intentan convencer y los ‘ya consolidados’ necesitan asumir el reto. ¿Y los Sub 23? Una radiografía del ‘universo’ que propone Fossati.

La reciente Copa América de Estados Unidos estuvo lejos de ser una prueba exitosa para la selección, como por ejemplo sí pasó con el ‘Tigre’ en 2015, 2016, 2019 y 2021 –incluso subiendo al podio en dos ocasiones– y que fue el soporte necesario para volver a competir en las Eliminatorias y la prueba fue que clasificamos a Rusia 2018 y peleamos el repechaje a Qatar 2022. El ojo popular sentenció al equipo de Fossati que no ganó ningún partido, no anotó goles en tres partidos y cortó la buena racha de superar fase de grupos desde 1997.

El ‘11′ mostró un correcto orden defensivo, destacando a Carlos Zambrano como líder de la zaga, pero fue inofensivo en organización y ataque, algo que sin duda se prolongó en los últimos dos partidos por Eliminatorias, en el empate con Colombia en Lima (1-1) y la caída con Ecuador en Quito (1-0), siendo el duelo ante los ‘cafeteros’ el mejor partido de la ‘era Fossati’ hasta el momento, donde Luis Díaz con un tanto a los 82′ acabó con nuestro sueño del primer triunfo en la competencia.

Con las ausencias de Paolo Guerrero, André Carrillo y Christian Cueva, los nombres de la Copa América en relación a los últimos dos llamados por Eliminatorias no sufrieron muchas variaciones, pues prácticamente son los mismos, salvo las inclusiones de inéditos como Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Jorge Murrugarra (Universitario) y el juvenil Maxloren Castro (Cristal).

El ‘Nono’ manejó básicamente el mismo ‘11′ copero ante Colombia y Ecuador, pero contó con la novedad de Alex Valera acompañando a Lapadula. El atacante de la ‘U’ fue lo más rescatable en la jornada doble, por lo que la apuesta sí fue acertada. No anotó, pero generó jugadas de peligro, incluyendo la asistencia a Alexander Callens en el gol ante Colombia

Se busca velocidad para el 3-5-2

“Para mí vamos mejorando. La gente pide que lleguemos al arco, pero es un sistema que si tienes rivales al frente que juegan bien al fútbol, te van a someter. No es lo mismo jugar un 4-2-3-1 que un 3-5-2 o un 3-4-2-1″, aseguró Marcos López en julio, algo que dejó entrever que el equipo no estaba convencido del sistema que propone el DT, que sí le dio créditos por ejemplo en el título nacional con la ‘U’ en 2023. En ese sentido, se abre el debate sobre si... ¿los recientes convocados se acoplan al 3-5-2?

En la parte defensiva parece haber un convencimiento, con un balance de seis goles encajados en nueve partidos y teniendo a Pedro Gallese en un nivel superlativo en varios de esos duelos. La deuda claramente está en la ofensiva. Para el 3-5-2 no es un secreto que hay que tener buenos intérpretes, pero sobre todo futbolistas veloces e intensos, algo que esta ‘Sele’ carece de sobremanera.

“Me parece que eso todavía está costando porque nosotros no tenemos futbolistas veloces”, aseguró Nolberto Solano a Infobae. Si hablamos de velocidad, Luis Advíncula, Marcos López, Joao Grimaldo y Bryan Reyna, tendrían que ser indiscutidos en este esquema. Por otro lado, es clave el ataque por las bandas con jugadores que lleguen hasta línea final y saquen centros para los dos puntas. ‘Bolt’ y Marcos López, quienes tuvieron esa tarea principalmente por derecha e izquierda, respectivamente, más estuvieron enfocados en tareas defensivas.

Por otro lado, el filtrador de pases es clave en este sistema, como en su momento lo fue Christian Cueva para Gareca. Por ahora, Piero Quispe y Sergio Peña, los que tienen esas características, no asumen ese rol con determinación. El último tuvo más minutos en la reciente fecha doble. En ese sentido, la presencia de Horacio Calcaterra podría ser un plus importante considerando este déficit, sin olvidar que el hombre de la ‘U’ también posee agresividad para la marca (Wilder Cartagena está suspendido contra Uruguay).

Luis Advíncula suma seis partidos en estas Eliminatorias, cinco como titular. (AFP)

Los ‘borrados’ que buscan su chance

Renzo Garcés y Joao Grimaldo son los únicos dos que estuvieron en las últimas dos listas, pero coincidentemente salieron a última hora de ambos partidos. De hecho, el que más generó polémica fue el actual extremo del Partizán de Belgrado (Serbia), pues cuando tuvo chances en el comienzo de la era de Fossati convenció con claridad, incluso anotó un gol ante Nicaragua en el primer amistoso.

En la Copa América, apenas disputó un partido (19 minutos) y luego desapareció de la órbita, pese a que formó parte de los llamados y entrenamientos. “Ya lo he utilizado como interior, pero eso en el caso de que se mantenga el sistema del 3-5-2. Si jugamos con extremos, evidentemente ahí tiene su posición habitual”, dijo Fossati, quien claramente no opta por jugar con extremos abiertos.

Renzo Garcés, por su parte, y de gran temporada con Alianza Lima, es mucho del gusto del comando técnico, pero su ausencia pasaría porque el esquema defensivo es el punto más alto del actual proceso. Eso no quiere decir de que el ‘Charapa’ no pueda sumar sus primeros minutos en la ‘era Fossati’ en esta fecha doble ante Uruguay y Brasil, en caso de alguna lesión de un titular en la zaga a última hora.

Los que quedaron marginados en los últimos dos partidos por Eliminatorias

vs. Colombia vs. Ecuador Joao Grimaldo, Maxloren Castro, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, Jorge Murrugarra, Yordy Reyna y Oliver Sonne Joao Grimaldo, Maxloren Castro, Renzo Garcés, Andy Polo, Jorge Murrugarra, Yordy Reyna y Miguel Trauco

Joao Grimaldo anotó el primer gol de la era de Jorge Fossati. (Getty Images)

Los que no suman minutos y nuevas caras

Fossati tiene un grupo de jugadores de confianza, que los mantiene desde el inicio y que también formaron parte de la Copa América, pero que por ahora no tienen rodaje en Eliminatorias, pese a que estuvieron en los últimos llamados. Jesús Castillo, Aldo Corzo, Edison Flores y Miguel Trauco son los nombres que más resaltan, estos tres últimos incluso siendos piezas claves en las anteriores gestiones de Gareca y Reynoso, además, de ser mundialistas en Rusia 2018.

Ahora bien, como todo proceso de selección, Fossati también pretende incluir sus nombres propios, jugadores que quizá muchos no tenían en el radar y buscarán con él ganarse un lugar en convocatorias futuras. Estos son los casos de Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Maxloren Castro (Cristal) y Jorge Murrugarra (Universitario), quienes tuvieron su primer llamado a una selección mayor con el ‘Nono’.

El volante del ‘Dominó’ claramente es el preferido del actual comando técnico, pues tuvo participación en los dos últimos partidos. No desentonó en un contexto adverso, tanto en Lima y Quito, pero aún le falta ganar más rodaje. Los otros dos están en busca de un lugar, pero por ahora con muy pocas chances de integrar la nómina final.

Los que no sumaron minutos ante ‘cafeteros’ ni norteños en la última fecha doble

vs. Colombia vs. Ecuador Piero Quispe Jesús Castillo Carlos Cáceda (ARQ) Aldo Corzo Miguel Trauco Luis Abram Jesús Castillo Bryan Reyna Edison Flores Edison Flores Diego Romero (ARQ) Diego Romero (ARQ) Aldo Corzo Carlos Cáceda (ARQ)

Archimbaud debutó oficialmente con la selección en el partido ante Colombia. (Getty Images)

La influencia de la Sub 23

Actualmente, el grupo de los Sub 23 es muy corto. El arquero Diego Romero (23), Oliver Sonne (23), Piero Quispe (23), Joao Grimaldo (21) y Maxloren Castro (16), este último apenas con 16 años, son los únicos que no superan los 23 años en los últimos dos llamados. Ninguno de ellos fue titular, por lo que esperan su primera vez desde el vamos en este certamen. Claramente, el volante del Pumas de México es el de más rodaje con la ‘Sele’ y espera seguir con su consolidación, aunque está por concretar ese partido bisagra que oficialice su despegue.

Existen otros nombres que seguramente estarán en la pizarra de Videna como Catriel Cabellos (Alianza Lima), Erick Noriega (Alianza Lima) e Ian Wisdom (Sporting Cristal), este último teniendo actualmente presencia como invitado en la blanquirroja. ¿Cuál será el futuro? Lo veremos.





