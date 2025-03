Quizá no es el partido de la fecha, pero la importancia que adquiere el Perú vs. Bolivia para ambas selecciones es grande. De hecho, la Selección Peruana necesita ganar de local en las Eliminatorias 2026 ante un rival directo por el repechaje para mantener sus opciones de ir al Mundial, mientras que el combinado altiplánico está decidido a darle el golpe final al equipo de Óscar Ibáñez y acercarse cada vez más a los cupos de clasificación directa. Sea como fuere, será un partidazo por lo que está en juego y Marcelo Martins coincide con eso.

En entrevista con el periodista José Varela, el goleador histórico de Bolivia se refirió al compromiso entre ambas selecciones y aseguró que la ‘Verde’ tiene opciones de sumar en el Estadio Nacional. “Es un partidazo. Son dos equipos que quieren ganar, que quieren competir y tienen muchas ganas de sumar porque saben que es un momento importante. Sumar de a uno o de a tres, no importa. Estoy seguro de que Bolivia viene con la intención de hacer un gran partido por el momento que está pasando”, afirmó.

Marcelo Martins asegura que los Perú vs. Bolivia son duelos especiales para él, porque debutó oficialmente con su selección en un partido así en territorio peruano. “Recuerdo mi debut que tuve acá. También la Copa América en Brasil, cuando le hice gol en mi cumpleaños. Son partidos que siempre son difíciles. Uno nunca se va olvidar del debut. Tengo un lindo recuerdo de este lugar y de la selección también”, apuntó.

Marcelo Martins, quien fue una pieza fundamental para la Selección de Bolivia en el ataque, puso fin a su carrera futbolística en marzo de 2024. (Foto: Agencias).





En otro momento, el goleador boliviano se refirió a Guillermo Viscarra, arquero de la ‘Verde’, quien juega en Alianza Lima junto a Hernán Barcos, su excompañero en Gremio de Brasil. El exfutbolista destacó el buen momento de ‘Billy’ y recordó los tiempos en los que jugó al lado del ‘Pirata’, con quien tiene una gran amistad desde el 2013.

“A Viscarra lo acompaño, lo apoyamos desde lejos. Lo vimos contra Boca, deseándole siempre lo mejor a los compatriotas porque son los que le van a abrir puertas a otros bolivianos. Barcos es un goleador, gran referente. Lo quiero mucho, sé que es un gran profesional. A su edad sigue siendo letal, sigue siendo líder y eso es muy bueno para un delantero”, expresó.

Martins también les deseó lo mejor a sus excompañeros. “Por ‘Billy’ y por Barcos, siempre deseo que les vaya bien. Cuando uno quiere a sus amigos, les desea lo mejor. ‘Billy’ está muy bien, es una excelente persona, un gran compañero que tuve y un gran profesional. Tiene todo lo que necesita para que le vaya bien en Alianza”, contó el exfutbolista.

Finalmente, Martins reveló que tuvo contacto con la gente de Alianza Lima en algún momento de su carrera. Los íntimos estuvieron interesados en ficharlo, pero la negociación no llegó a buen puerto. “Hubo contacto con mi empresario, pero nunca se pudo dar. Alianza se acercó, hubo rumores, pero las cosas son así. A veces los clubes no te dejan o no se da para que uno pueda venir acá. Me hubiera encantado haber jugado en el fútbol peruano”, dijo.

Con el pretexto de ver al seleccionado boliviano Guillermo Viscarra, un miembro del comando técnico siguió de cerca a los seleccionados peruanos que serán sus rivales en las Eliminatorias. (Foto: AFP)

¿Cuándo jugará Perú vs. Bolivia?

El partido entre Perú vs. Bolivia está programado para este jueves 20 de marzo desde las 8:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del viernes 21.

¿En qué canales ver Perú vs. Bolivia?

Perú vs. Bolivia se disputará en el Estadio Nacional, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto de este evento en la web de Depor.