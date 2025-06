El mal momento de la Selección Peruana es noticia para toda Sudamérica porque, prácticamente, estará ausente por segundo Mundial consecutivo. La Bicolor no tuvo la mejor Eliminatoria, sumado a dos cambios de directores técnicos que afectaron en el rendimiento general. Ahora, con un mando interino de Óscar Ibáñez, queda pendiente quién asumirá el cargo para el proceso del Mundial 2030. Desde Argentina, el periodista Martín Liberman analizó este presente, dejando duros calificativos por todo lo que viene pasando.

“Perú tiene que refundarse, el fútbol peruano está en una crisis realmente profunda. No es solo jugar mal, no es solo no contagiar, no es solo quedarte afuera porque es el segundo Mundial consecutivo luego de la de Rusia 2018. El problema es saber qué viene después de septiembre. ¿A quién va a elegir la FPF? ¿Hay jugadores, recambio?”, precisó en su canal de Youtube.

La duda del periodista argentino simboliza la constante interrogante de los últimos días. Culminado el proceso de Óscar Ibáñez, desde la FPF buscarán elegir la mejor opción para poder empezar un proceso lo más pronto posible. En las últimas horas, se habló de Ramón Díaz como opción.

Ramón Díaz es opción para dirigir a la Selección Peruana. (Foto: AFP)

En el video publicado, Liberman comparó a la Selección Peruana con la Selección de Bolivia, en comparación del recambio generacional. ‘La Verde’ cuenta con muchos futbolistas jóvenes, bajo la dirección técnica de Óscar Villegas, panorama muy distinto al de la Bicolor.

“En cambio, Bolivia que tiene posibilidad de repechaje, tiene a Chávez, Algarañaz, Mateus, Villamil, centrales jóvenes. Veo cierto recambio con Villegas. Por eso me parece mucho más preocupante lo de Perú y Chile porque deben de buscar abajo. Mi abrazo al pueblo peruano, pero la verdad muchachos, era crónica de una muerte anunciada”, dijo.

Por último, Martín Liberman dejó claro que -a su parecer- Chile y Perú son “los peores de Sudamérica” en el presente, debido al mal momento en las Eliminatorias 2026, y deben tener serios cambios a nivel organizacional como “ver las inferiores y renovar generaciones”.

“Es un duro golpe para los peruanos. Hay que pensar profundamente y con mucha cabeza y conciencia porque claramente no deben seguir así. ¿Cómo van a hacer estas campañas paupérrimas? Es un bochorno. 12 puntos de 48, no llega ni al 30% de los puntos”, puntualizó.

Selección peruana quedó novena en las Eliminatorias. (Foto: GEC)

¿Cuándo juega Perú vs. Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para el mes de setiembre del presente año, con fecha y horario aún por definir. Este duelo marcará el inicio de la última fecha doble en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para la señal abierta en todo el territorio peruano, mientras que por cable será televisado en Movistar, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

