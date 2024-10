Miguel Trauco (32 años) no fue parte de las últimas convocatorias de la Selección Peruana, pero tiene el deseo de volver a vestir la Blanquirroja en noviembre. El lateral se recuperó de una lesión y volvió al once titular de Criciúma. Hace poco hizo un gran partido en el empate 1-1 con Botafogo en el Maracaná, por la fecha 30 del Brasileirao. Disputó noventa minutos y participó en la jugada del gol de su equipo. Luego de este gran resultado, el exjugador de Flamengo habló sobre su presente en el fútbol brasileño, expresó sus ganas de regresar a la Bicolor y también se pronunció sobre el encuentro que se viene ante Chile.

En primer lugar, mencionó lo complicado que es el Brasileirao, pero destacó que no ha sufrido mucho porque, por su pasado en el ‘Mengao’, ya conoce cómo se juega el futbol ‘carioca’. “Sabemos que el Brasileirao es muy duro. Hay muchos viajes, muchos juegos seguidos. Hasta ahora ha sido duro, pero ya estoy adaptado. Me adapté rápido, ya jugué varios partidos, varios años aquí. Aparte el grupo es diez puntos y eso ha hecho que me adapta rápido”, comentó al periodista José Tomás Fernández.

“Todo partido aquí en el Brasileirao es así, con jugadores muy fuertes, rápidos y muy habilidosos. Entonces siempre estás expuesto a enfrentarte a grandes jugadores y a grandes promesas también. Hoy me tocó enfrentar a Luiz Henrique (jugador de la Selección de Brasil), que está en una buena etapa. En líneas generales hicimos un buen trabajo defensivamente. Era eso lo que veníamos a buscar: tratar de llevarnos un punto mínimo”, añadió el ‘Genio’.

Luego fue consultado si le gustaría volver a la Selección Peruana y su respuesta fue contundente. “Uno trabaja para eso, siempre pensando en tu club pero también con ojos en la Selección, en que uno pueda estar mejor. Mi objetivo es tratar de jugar lo máximo en el club para volver a la Selección”, indicó. También tuvo palabras sobre su ausencia. “Es normal. Van apareciendo chicos nuevos con grandes características, un entrenador nuevo. Cada entrenador tiene su estilo de juego y tal vez el estilo que tiene el ‘profe’ no va con mi estilo, y eso también se respeta. Sigo tratando de estar en un buen nivel para estar en el radar”, agregó.

Después, se refirió al encuentro de noviembre ante Chile en el Estadio Nacional, por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. “Sería un placer poder volver. Es un orgullo vestir la camiseta nacional y contra Chile mejor todavía, sabiendo que es un clásico rival, donde está un ‘profe’ (Ricardo Gareca) que nos dio muchas alegrías, y que sería bueno enfrentarlo. Espero que me siga yendo bien y si Dios quiere ser convocado”, apuntó.

Finalmente, señaló que el ‘Tigre’ fue un técnico que le dio “muchas alegrías” y que siempre habrá “buenos recuerdos”. Y resaltó que su mejor recuerdo contra Chile fue el 3-0 a favor de Perú en las semifinales de la Copa América 2019. “El 3-0, nada más, lógicamente. Con Chile es un partido aparte. Un clásico y los clásicos que se ganan con un marcador exagerado siempre es bueno. Esperamos que el resultado positivo sea para nosotros. Tenemos que aprovechar todos nuestros partidos de local”, sentenció.

¿Cuándo es el ‘Clásico del Pacífico’?

El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre de 2024, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires. El encuentro ante los argentinos se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un choque bastante complicado ante la vigente campeona del mundo.





