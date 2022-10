Miguel Trauco. Bienvenido. ¿Cómo estás? Tú en Lima, yo en México, pero tengo que darte la bienvenida. En un cierre de temporada en la MLS, en una nueva liga y jugando ¿Cómo te va? ¿Todo bien?

Sí, tranquilo, todo bien. Ahora de vacaciones. Este creo que es un cierre, no como lo imaginaba, pero por ahora lo importante es que creo que puedo volver a jugar después de tres meses, que fue importante para mí y contento por ese lado. Ahora tratar de enfocarme en seguir entrenando para no perder la forma física y preparado para todo.

Y la Selección, claro…

Ojalá que estos temas de selección también sean favorables para mí. Obviamente al no tener competencia es un poco complicado, pero ya veremos qué pasará más adelante.

Tu último partido de alta competencia fue lamentablemente el de Doha, ¿no? Veías que pasaban los meses y se cerraban algunos mercados. Yo entiendo que hay confianza con el representante, pero, ¿se cerraron mercados donde también te hubiera gustado jugar?

Yo creo que fue más por mi parte, porque trataba de que lo económico también vaya en lo físico. Sí tuve propuestas buenas, por algún tipo la misma liga francesa, pero que en lo económico no me llamaba mucho la atención. Decidí esperar, esperar hasta que bueno, este creo que fue el error que cometí, confiado en que iba a aparecer algo mejor. Pasaba el tiempo y se iban cerrando algunas puertas a unas posibilidades y eso creo que se complicó al final.

¿Qué te llevó a tomar la decisión de ir a la MLS?

Es una buena liga, obviamente, pero sí tuve alguna propuesta de otras ligas mejores que en su momento -por temas económicos- no pude cerrar.

Ahora estando en Saint Étienne, yo me acuerdo de que me comunicaba contigo y te preguntaba porque Saint Étienne estuvo por venderte, me parece al fútbol griego, al turco. ¿Hubo posibilidades también por esa zona del mundo?

Hubo varios. Lo que pasa es que en el tema económico era algo loco. O sea, podemos decirlo que no me convenía mucho. Entonces uno a esta edad, a los 30, tiene familia y tiene que ver por las dos partes. Entonces pensando que va a llegar algo mejor, y yo creo que ese fue un error, dejé pasar mucho tiempo y al final tuve que firmar por la MLS.

Hablaste, entiendo, con tu gran amigo Raúl. Hablo de Ruidíaz, que la conoce y además la rompe. Ahora va a representar a la Concacaf en el Mundial de Clubes y bueno, y más cercano todavía, con quién compites en la Selección por el puesto que un poco sale él a Europa y llegas tú como es Marco López. ¿Qué te dijeron y qué te sorprendió de la Liga Americana?

Hablé con Marquito, justamente del club, de la ciudad, porque a estas alturas también era importante para mí vivir en una ciudad que me brinde comodidades. Entonces cuando apareció esta oportunidad, hablé con Marco, hablé de la ciudad, le pregunté sobre el club y fue algo que me que me interesó. San José es una ciudad hermosa y disfruto.

No me dijiste nada de Raúl, recontra goleador en la MLS. Ya, lamentablemente no lo enfrentaste al final porque estaba lesionado, pero, ¿se vieron? ¿qué te dijo?

Sí, nos encontramos. Pero antes de firmar por San José, también hablé con él un poco sobre la liga y bueno, él me dio ahí algunas informaciones. Lamentablemente no pude enfrentarlo, pero quedé alegre porque tuvimos una buena conversación. Es ídolo y lo quieren bastante.

Quiero tocar el capítulo de Doha. ¿El partido ya está olvidado? Estuvimos tan cerca y hoy lo vamos a ver por televisión, pero, ¿todavía te da vueltas en la cabeza? Viene el Mundial. No sé si lo vas a ver, pero primero centrémonos en Australia.

Lógicamente duele. Saber que el Mundial está cerca y que no vas a poder jugarlo, duele, y más nos duele a nosotros. Tal vez estando en el Mundial, no estaría en Estados Unidos, estaría en una mejor liga, quién sabe. Entonces, me molesta que la gente sea tan ligera en dar una opinión pensando que a nosotros no nos duele, que nos da igual y no es así.

Muchos de tus colegas también tocaron el tema del viaje, donde señalaron más a Cueva. Fue un tema que me molestó bastante porque agarran a dos personas y viajaron varios familiares. No entiendo por qué el cargamontón solo con dos personas.

Te entiendo…

Que hubo fiestas en el hotel, en qué cabeza... El hotel estuvo lleno de periodistas. Que saquen una imagen en donde nosotros estuvimos en una fiesta. El tema como se manejó detrás de las canchas, no me gustó. Ahora, ya pasó y estamos en otra etapa. Tenemos que aceptar que no vamos a jugar el Mundial y enfocarnos en nuestro presente y en nuestros clubes.

Estuve en ese hotel, descarto cualquier tema de fiesta o tema extradeportivo y de dos puntos que tocaste: primero, el resultado. Si Perú llegaba a acceder al Mundial, se hubiese dicho que bien que se llevó a la familia, pero claro, como el resultado fue negativo, terminan diciendo que los perjudicó. Después es que, en el tema futbolístico, hay muchas lecturas…

Sí, eso no cabe duda que hicimos un pésimo partido. Sí, lo hicimos, pero eso no puede confundir con lo otro, que porque llevamos la familia, no tiene nada que ver. Jugamos un mal partido. Tal vez si hubiera sido partido de ida y vuelta pasábamos porque en el segundo partido seguro íbamos a salir más enfocados, Pero no hay que darle mucha vuelta, ya pasó.

Y haciendo de repente un partido o presentación fallida, tenemos la suerte de que se ataja el primer penal y así todo, la mala suerte y después no estar de cara al gol. Y yo no responsabilizo jamás, ni a Advíncula, ni a Valera que quiso a patear el penal, simplemente se falló…

Sí, eso es entendible, ¿no? Lo de los penales, es una moneda al aire. No hay nada que reprochar a nadie. Si tal vez hubiera pateado yo y fallado y hubiera estado en el pellejo de Valera ¿no? No hay nada que reprocharles. El tema de los penales es así.

Nosotros sabemos, lo tenemos bien claro. Pero bueno, ya ese tema está cerrado, al menos para mí ya está cerrado. Ahora trato de enfocarme en mi presente. Estoy yendo a la Videna a entrenar, creo que voy a seguir entrenando con la Sub20 que ahora viaja a Tarapoto.

Cierro el capítulo con esto. ¿Te extrañó la salida de Gareca? ¿Cómo cayó en el grupo? Lo he conversado con varios. En tu caso, creo que se vivieron siete años…

Lógicamente, uno se encariña. Yo estuve desde el 2016, entonces seis años en el que tuvimos más buenos momentos que malos. Todas esas experiencias vividas con él o con el cuerpo técnico, uno le va agarrando cariño y duele que se vaya, pero el fútbol es así.

Creo que lo más importante ahora es recordarlo con los buenos momentos. Los buenos momentos que hemos vivido y ahora enfocarse en esta nueva etapa. Tratar de ya agarrar todas las ideas que tiene el nuevo técnico y tratar de compenetrar con él

¿Hubo mensajito de Ricardo y de su comando técnico directamente a Miguel Trauco? ¿O fue al WhatsApp grupal, o tú te comunicaste con él?

Yo me comuniqué con Ricardo, como también con varios del cuerpo técnico. Había una relación especial y creo que ese cariño siempre va a estar presente.

No te tocó estar en el debut de la Selección con Juan Reynoso, pero también tienes una cercanía con él. Ha sido técnico de Universitario. Me imagino que te hizo feliz en ese 2009, cuando fue técnico y dirigió a Ñol y salió campeón con la ‘U’. ¿Ya hablaste con él?

Sí. El ‘profe’ tiene una trayectoria espectacular. No hay duda de lo que él pueda brindar a la Selección. Si él llega a plasmar la idea que tiene, yo creo que va a ser una buena campaña. No nos sentamos a hablar, pero sí hablamos por teléfono. Hablamos un poco de lo que de lo que va a ser ahora. En esta nueva etapa, quisiera que lo que sea, sea de la mejor manera, tanto para él como para nosotros.

¿Se te complicó ir a visitar a la selección en Los Ángeles? Manejando, está a cuatro o cinco horas de San José, pero además a tu equipo le tocaba jugar y te tocó estar en lista en ese partido, pero ¿se te pasó por la cabeza ir a saludar a los compañeros?

Sí, quise ir, pero estaba a cinco horas y recién había llegado. Jugamos el mismo día que jugó la selección, así que no pude ni ver el partido porque nosotros estábamos jugando. Fue mi primer partido que salía en lista con mi equipo, pero si me hubiera encantado poder ir a verlos.

Trauco tiene su tercera experiencia en el extranjero: antes en Flamengo y Saint Étienne. (Foto: Agencias)

Luis Abram ha llegado ayer, seguramente va a Videna. ¿Tú ya estas yendo a un acondicionamiento físico o vas a partir del lunes ya con un trabajo preestablecido?

Fue en estos días también. Ahí me encontré con ‘Orejita’, Valera, estuve con ellos estos días haciendo algunos exámenes ahí con los kinesiólogos. Tengo que ir también a hablar con la nutricionista que me pide el profe Juan que lo haga y estoy en constante comunicación.

¿Cuál es el plan ahora que estás de vacaciones?

Tenemos dos meses y medio vacaciones en la MLS y ahora me toca entrenar con la selección, sea o no sea convocado. Tengo que tratar de mantenerme estable en el aspecto físico, porque a mí me cuesta bastante mantenerme en forma. Por ese lado, hablé con el profe Juan a ver si me podía dar esa esa manito y el me dijo que sí, que no había ningún problema.

Miguel, hay un torneo que junta la Liga Mexicana y la MLS que va a estar muy lindo. ¿Cuándo te han citado?

Mi club me ha citado el 6 de enero. Comenzamos la pretemporada. El 6 no nos han dicho dónde, pero bueno, supongo que estaré viajando en tres o cuatro semanas.

Ojalá me toque visitarte como cuando estabas en Flamengo. Flamengo, portugués. Saint Etienne, francés. Ahora San José, inglés ¿Cuál es el que más dominas?

El que dominio así bien es el portugués. Francés me defiendo, pero inglés sí no sé nada.

¿Te han pedido que estés en clases o el club te facilita algunos profesores?

El club me va a dar profesores para tomar clases, pero yo por mi voy a aprovechar para aprender un poco, pero lo que pasa es que mi club yo no tengo problema porque hay argentinos, brasileros y hay como tres o cuatro chicos que hablan francés. Entonces me comunico con todos, no tengo problema, es que soy muy culto.

Igual fue un contrato un poco extraño porque jugaste los últimos dos o tres meses de MLS y hay una necesidad de firmar de nuevo para la siguiente temporada. ¿Eso está cerrado?

Lo que pasa es que ellos me querían para el 2023, pero yo por un tema de que quería mostrarme, quería estar en actividad para intentar pelear una convocatoria, le dije a mi representante a ver si él podía hablar con el club y me tenía lo que quedaba de temporada.

Ahora tu ya veías la MLS. Gallese, Raúl, Edison, que le tocó volver a la liga mexicana, Callens, Yordy, etc. Era una liga que seguías porque a Ricardo no le disgustaba la liga, pero no le gustaba tanto tiempo de vacaciones.

O sea, no es que seguía la MLS, pero siempre estaba pendiente de los compañeros. Entonces, ya con eso yo creo que la Liga va creciendo, va agarrando mejor nivel. También sabía de las vacaciones. Siempre bromeaba con algunos compañeros cuando estaba en Francia. “Ojalá algún día juegue en la MLS para tener tres mes de vacaciones”. Pero bueno, ahora estando ahí son dos meses y medio y hay que tratar de ser profesional para poder mantenerse.

Al margen de que llegue la convocatoria o no, ahora tenemos dos amistosos más contra Paraguay, en Lima, y además contra Bolivia, en Santa Cruz.

Podría ser que no llegue la convocatoria porque hay que estar con rodaje. No sé, eso está en la decisión de Juan, ya me lo dijo muy claro que el hecho que vaya a entrenar ahora no significa que yo vaya a ser convocado. Lo que yo quiero en realidad es tener entrenamiento porque te contaba que, si yo dejo de entrenar, va a ser complicado para mi estado físico.

Ok, te voy a hacer cinco o seis rapiditas así para respuestas rápidas y luego y cerramos. La primera. ¿Qué te pareció el Perú vs. México y Perú vs. El Salvador?

Perú vs. México no lo vi porque estaba en pleno partido con mi club y el Perú vs. El Salvador, vi bien al equipo, plantado con mucha confianza. Me gustó bastante, a pesar de que por ahí el rival no era por decirlo, sin falta de respeto, no era una selección elite. Pero lo más importante es que hay que acostumbrarnos a ganar. Este equipo sin nada, ya nos ganó 2 a 0.

Otra. ¿Estuviste cerca de llegar a la ‘U’ cuando estabas todavía de vacaciones?

Te voy a ser sincero. Yo le dije a mi representante a ver si se abría la opción y hubo algunas cositas que por ahí me llevaron a no aceptar. Lo que pasa es que la ‘U’ estaba peleando ese tiempo para ver si campeonaba. Entonces me exigían, querían que yo entre de frente a luchar el puesto. Y yo en realidad no había entrenado casi nada. Entonces, por ese lado, para no quedar mal con el club, ni con la hinchada, dije no. Mejor voy a otro sitio donde pueda readaptarme, volver a entrenar de cero, porque ahí encontrar a gente con coraje y tratar de meterse, a ese ritmo y sin haber entrenado buen tiempo, entonces era complicado.

Entonces, llegó la propuesta de Universitario. Tu empresario te la acercó o tú se la solicitaste, pero era mejor por la coyuntura del momento no ir a un equipo que quieres tanto y que después venga alguna crítica despiadada.

Exacto. No es que ellos me buscaron, pero yo le dije a mi representante que vea si querían contar conmigo, y lógicamente dijeron que sí, pero que había ciertas exigencias. Había el factor de que no tenía un partido hace tres meses y la ‘U’ estaba peleando arriba para ese momento.

Viéndolo por ese lado, yo opté por no entrar más en detalles, por cerrar todo, porque no quería llegar tal vez en un momento así, donde me quieran exigir cosas que por ahí no puedo dar. Porque jugar en Universitario es una gran presión. Es el club que yo amo tanto y no quería llegar tal vez un momento que no le pueda brindar todo lo que yo pueda ofrecerle.

Y entiendo que como siempre dices, tu idea está en cerrar, en cerrar la carrera con los cremas.

Si, de eso no hay duda, pero esperemos.

En unas temporadas más…

Nadie sabe cuándo se puede dar eso pero bueno, sí está dentro de mis planes regresar a la ‘U’.

Miguel Trauco firmó por todo el 2023 con San José Earthquakes. (Foto: Agencias)

¿Te da vueltas en la cabeza el momento de los penales en Doha y decir por qué no fui? Tú venías de una tanda con el Saint Étienne, donde pierden, pero tú haces el penal…

Se me ha pasado por la mente e inclusive porque venía yo de un repechaje con mi club en el cual era un partido picante también. Los que no saben, el Saint Étienne es un club que más títulos tiene Francia o que más tenía porque ahora creo que ya lo igualo el París. La afición es muy exigente, parecen sudamericanos. Son bien adrenalínicos

Entonces había presión y bueno, pateé el penal y gracias a Dios lo pude hacer, pero no se logró el objetivo. Venía con eso en la mente. Con esto no quiero decir que Alex no está preparado. El día anterior nos pusimos a patear penales y todos los que patearon, todos practicaron.

¿Vas a ver el Mundial?

Creo que sí. El hecho de que no hayamos pasado me deja la bronca de no poder estar ahí, pero ya está también, soy hincha del futbol y me gustaría ver algunos partidos.

Esta es la de cierre y después mi despedida. ¿Qué es lo que más extrañas de no haber estado con la selección desde el lamentable 13 de junio de este año?

Volver a estar con mis compañeros porque son días, varios días que queda concentrado, pero que pasan así volando, porque la pasas tan bien que ni se siente que estas concentrado. Ese ambiente que se ve en la selección es muy bueno y uno siempre extraña.

Yo me siento mal porque uno siempre quiere estar, pero también soy muy crítico conmigo mismo y sé que no estaba en mi mejor momento, por así decirlo. No tenía competencia y apenas había arrancado a entrenar con mi nuevo equipo. Creo que no era el momento, pero si uno siempre extraña poder estar ahí con su compañero, compartir.

Una última, ¿te gusta el cupo y medio más para el Mundial?

Nos da mayores posibilidades de ir y mientras mayores posibilidades haya, será mejor para nosotros. Así que parece excelente. Tal vez si ese cupo y medio hubiera existido un añito menos, hubiéramos clasificado directo, Si te lo están poniendo ahí en la mesa, tienes que sacar provecho.





