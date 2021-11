Perú vs. Venezuela medirán fuerzas (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la fecha 14 de las Clasificatorias Sudamericanas a Qatar 2022. La Selección Peruana tiene como objetivo sumar una victoria en Caracas, para así estar más cerca de un cupo al Mundial. No obstante, el cuadro de Leo González quiere quedarse con los puntos en casa y no dejará pasar la oportunidad de asegurar el resultado.

Perú y Venezuela se enfrentarán este martes 16 de noviembre desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el estadio Olímpico de la UCV de Caracas. La transmisión de este cotejo estará a cargo de América TV y Movistar Deportes, pero también se podrá ver vía streaming por Movistar Play y DirecTV GO. La incidencias las podrás ver en Depor.com.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 4:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile - 5:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay - 6:00 p.m

España - 10:00 p.m.

Perú vs. Venezuela: cómo llegan los equipos

La Selección Peruana llegó a Caracas para completar sus entrenamientos, con miras al choque contra Venezuela. Ricardo Gareca dejó listo el once que lanzará al campo y se presume que será Yoshimar Yotún quien asuma el rol titular en el mediocampo. Mientras que de último minuto se sumó a la concentración Ángelo Campos.

Por su parte, la delegación de Venezuela tiene estudiado a cada uno de los integrantes de la ‘bicolor’, tal y como confesó el DT LEo González. “Perú es un equipo de mucho fútbol asociado. Para mí, en Sudamérica, es uno de los que mejor manejo le da a la pelota. Nosotros, con lo que hemos estudiado, vamos a tratar de contrarrestar sus fortalezas y atacar sus debilidades para sacar el partido adelante”, sostuvo en conferencia de prensa.

Perú llega a este compromiso con 14 puntos, tras vencer a Bolivia en su último compromiso de las Clasificatorias; mientras que la ‘Vinotinto’ tiene solo siete, luego de caer frente a Ecuador en Quito. Ambos requieren de puntos, por lo que será un partido de pronóstico reservado.

Perú vs. Venezuela: historial de partidos

Septiembre 2021 | Perú 1-0 Venezuela por Eliminatorias

Junio 2021 | Venezuela 0-1 Perú por Copa América

Junio 2019 | Venezuela 0-0 Perú por Copa América

Marzo 2017 | Venezuela 2-2 Perú por Eliminatorias

Marzo 2016 | Perú 2-2 Venezuela por Eliminatorias





