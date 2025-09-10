Perú no pasó de fase de grupos en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Getty Images)
Acabaron las para el y con ello la ilusión de volver a ver a la en la máxima fiesta del fútbol. El camino comenzó torcido con la llegada de Juan Reynoso tras la salida de Ricardo Gareca, y ni los cambios de entrenadores lo enderearon. Con este final, cayendo por 1-0 a manos de Paraguay en Lima, también se cierra el telón para algunos jugadores mundialistas en que, por edad o rendimiento, claramente disputaron su último proceso clasificación. El más sentido de todos es Paolo Guerrero, quien ni siquiera pudo despedirse de su hinchada en un partido oficial y seguramente tendrá algún homenaje en uno de los amistosos que se avecinan. La parte más triste del recorrido es el final y ese ya llegó. Con un futuro poco alentador, es hora de comenzar de nuevo.

