Todo tiene su final: los mundialistas en Rusia 2018 que jugaron su última Eliminatoria con la Selección Peruana
Acabaron las Eliminatorias para el Mundial del 2026 y con ello la ilusión de volver a ver a la Selección Peruana en la máxima fiesta del fútbol. El camino comenzó torcido con la llegada de Juan Reynoso tras la salida de Ricardo Gareca, y ni los cambios de entrenadores lo enderearon. Con este final, cayendo por 1-0 a manos de Paraguay en Lima, también se cierra el telón para algunos jugadores mundialistas en Rusia 2018 que, por edad o rendimiento, claramente disputaron su último proceso clasificación. El más sentido de todos es Paolo Guerrero, quien ni siquiera pudo despedirse de su hinchada en un partido oficial y seguramente tendrá algún homenaje en uno de los amistosos que se avecinan. La parte más triste del recorrido es el final y ese ya llegó. Con un futuro poco alentador, es hora de comenzar de nuevo.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.