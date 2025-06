En la previa del partido ante la Selección Peruana, los hinchas locales daban por descontados los tres puntos para Colombia. Si bien en la Eliminatoria pasada cayeron en casa ante el mismo rival, esta vez tenían enfrente a uno de los peores combinados de Sudamérica y con los rezagos de lo que fue una de las mejores generaciones de su historia. Sin embargo, la ‘Blanquirroja’ padeció menos que hace tres años y se llevó un empate sin goles del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Esto, por supuesto, generó mucha molestia en los hinchas colombianos que llenaron el recinto en Barranquilla e hicieron sentir su disconformidad. Ya en frío y con el resultado puesto, Néstor Lorenzo dio la cara en conferencia de prensa y analizó el bajo desempeño de sus dirigidos.

Al analizar el trámite, el exentrenador de Melgar explicó que a su equipo le faltó más precisión en los últimos metros y destacó la solidaridad de Perú para defender el resultado. “La verdad que no pudimos imponer la supremacía del juego en el resultado. Solo nos faltaron dos cosas: intensidad y precisión. Perú se defendió bien y nos complicó”, manifestó.

Colombia no pudo con Perú en Barranquilla. (Foto: AFP)

Debido a que algunos cambios en la etapa complementaria mejoraron la intensidad de Colombia, la prensa de dicho país cuestionó la tardía respuesta del estratega para ejecutar las variantes. Sin embargo, este sostuvo que los titulares hicieron bien su trabajo y solo fueron reemplazados para tener piernas fuertes en el resto del encuentro, buscando mayor claridad en el último pase.

“Tanto Juan Camilo Hernández como Jhon Arias habían hecho un buen partido, solo nos faltaba el último pase porque la idea era imponernos en campo rival. Solo nos faltó un poco de precisión y no pudimos terminar en gol las jugadas iniciadas. Le dimos vida a Perú y eso lo aprovechó”, comentó.

Asimismo, agregó: “La idea era ganar y era nuestra obligación. Si bien los partidos de Eliminatorias son difíciles, salimos a buscar la victoria. Hubo unas cuantas situaciones que no se aprovecharon y más que Perú se defendió bien y nos faltó precisión”.

Néstor Lorenzo dirige a Colombia desde julio del 2022. (Foto: Getty Images)

Néstor Lorenzo fue interpelado por la posición de Colombia en las Eliminatorias 2026. Si bien la ‘Tricolor’ está en zona de clasificación directa –séptimos con 21 puntos–, lleva cinco partidos sin ganar y podría perder dicho privilegio si continúa por este camino, especialmente si consideramos que Venezuela quedó a tres puntos luego de vencer por 2-0 a Bolivia en Maturín.

“La autocrítica se hace puertas adentro, como la falta de precisión, intensidad, encontrar pases filtrados y más. Así que el problema fue nuestro porque no pudimos responder y nos quedamos sin nada. Creo que merecemos más puntos de los que tenemos. Hemos hecho grandes partidos donde no sumamos acorde a lo hecho. Es un bajón del equipo, pero no más”, agregó.

Por último, en cuanto al próximo encuentro frente a Argentina, Lorenzo esperará a ver cómo se recuperan los jugadores que fueron titulares contra Perú y así definir la alineación que parará en Buenos Aires. La ‘Albiceleste’ ya está clasificada al Mundial, pero, tal como se vio ante Chile –donde ganaron por 1-0–, sigue en buen nivel con los recambios que está aplicando Lionel Scaloni.

“Las sociedades que se armaron para este partido daban ciertas posibilidades de ataque de distintas formas, con Jhon Arias, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, James Rodríguez y los laterales, con su aporte por las bandas. Se buscaron variantes, pero no alcanzó. Veremos cómo se recuperan los jugadores y así miraremos qué armar”, concluyó.

Colombia no tuvo precisión en los últimos metros contra Perú. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Luego de empatar por 0-0 con Perú, Colombia volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Argentina en Buenos Aires, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 de las Eliminatorias 2026. Dicho duelo está programado para este martes 10 de junio desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mâs Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Caracol TV para el territorio colombiano, mientras que en suelo argentino será televisado por TV Pública, TyC Sports y Telefe. Ojo, en Perú el partido se podrá ver por Movistar Deportes. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

