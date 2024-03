Cuando Oliver Sonne fue convocado por Juan Reynoso en octubre del año pasado, a propósito de los partidos frente a Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026, la hinchada tuvo altas expectativas para verlo debutar en la Selección Peruana. Sin embargo, el ‘Ajedrecista’ no encontró el contexto ideal para ponerlo en el terreno de juego, ni siquiera en los siguientes encuentros ante Bolivia y Venezuela. Por tal motivo, cuando anoche Jorge Fossati le pasó la voz y se quitó el chaleco de suplente para pisar el gramado del Estadio Alejandro Villanueva ante Nicaragua, no fue una sorpresa la ovación que cayó desde las cuatro tribunas.

El futbolista del Silkeborg IF ingresó a los 58′ en lugar de Miguel Trauco, para ubicarse como carrilero por izquierda en el 3-5-2 que propuso el entrenador uruguayo. Si bien el trámite del segundo tiempo estuvo más disputado y los centroamericanos controlaron el balón en determinados pasajes, Sonne se las ingenió para generar peligro por su sector e incluso tuvo un par de acciones que hicieron que los hinchas se paren de sus asientos.

Con el poco tiempo que estuvo en el campo de juego no es posible sacar muchas conclusiones, pero lo cierto es que Oliver le será de mucha utilidad a Jorge Fossati a lo largo de su proceso. No solo en las fechas FIFA –en junio se viene dos amistosos más–, sino también ante una posible convocatoria para la Copa América en Estados Unidos y el reinicio de las Eliminatorias 2026 en septiembre, cuando la ‘Bicolor’ enfrente a Colombia en Lima y a Ecuador en Quito.

Tras la resaca de lo que fue el triunfo sobre Nicaragua –con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula–, Oliver Sonne se tomó el tiempo para evidenciar su felicidad por estrenarse con los colores de la Selección Peruana. El lateral de 23 años utilizó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotos suyas durante el encuentro, dejando un mensaje que rápidamente generó miles de interacciones de los usuarios que lo siguen en dicha red social. “Un día muy especial. Gracias”, escribió.

Otro de los que se pronunció respecto fue Jorge Fossati. El estratega ‘charrúa’ se mostró incómodo por la actitud de la hinchada durante el partido, ya que desde la tribuna comenzaron a pedir el ingreso de Sonne de manera categórica. El entrenador de 71 años instó al público a “controlarse un poquito”, pues este tipo de actitudes dista mucho del respeto hacia el resto de jugadores convocados. Eso sí, protegió al nacido en Dinamarca destacando sus virtudes y las cosas positivas que dejó su tan esperado debut.

“La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos. Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”, apuntó en conferencia de prensa.

¿Qué se le viene a la Selección Peruana?

Luego del triunfo por 2-0 sobre Nicaragua, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mando de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).





