Gusta y encanta. Oliver Sonne hizo su tan esperado debut con la Selección Peruana y lo hizo con una muestra de su magia en el choque frente a Nicaragua. El defensa aprovechó el pase de Alex Valera para generar una jugada de gol, con un taco que prendió los ánimos en el estadio Alejandro Villanueva. Si bien la iniciativa no concluyó en el 3-0, sí enamoró más a los hinchas.

La jugada se dio a los 67′ del compromiso, cuando Alex Valera toma el control del esférico y lanza un pase juicioso a Sonne. El defensa recibe el balón y, para evitar a un defensa nicaragüense, bailar con la pelota, gira con ella y lanza un taco de lujo a Alexander Callens, quien avanzó hasta el área para lanzar el centro en busca del tercer tanto.

El rebote de balón generó que de nuevo caiga en los pies del zaguero del AEK Atenas, quien termina por rematar y anotar al arco rival. No obstante, el juez de línea sacó la bandera y, con ello, quedó anulado el gol que pudo significar el 3-0 a favor de la blanquirroja. Si bien no se logró el tanto, no cabe duda que, la sola participación del ‘Vikingo’ encendió las tribunas de Matute.

Perú vs. Nicaragua: lo que se les viene

Luego de este encuentro en Matute, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a República Dominicana por un nuevo compromiso amistoso internacional. Dicho partido está programado para el martes 26 de marzo desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido para todo el territorio nacional por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes, además de sus versiones digitales como América TV GO y Movistar TV App.

De esta manera, la ‘Blanquirroja’ cerrará momentáneamente sus duelos de preparación hasta la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a dos rivales aún por conocer. En total serán cuatro los partidos que sumará Jorge Fossati al mano de la ‘Bicolor’, previo a su estreno oficial en la Copa América de Estados Unidos. En este certamen integramos el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago).

Nicaragua, por su parte, también volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Cuba. Este encuentro está pactado para el martes 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario nicaragüense), tendrá lugar en el Estadio Nacional del país anfitrión –ubicado en Managua– y será transmitido por la señal de TUDN. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en noviembre del 2021, con triunfo de los ‘Pinoleros’ por 2-0.





