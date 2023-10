La convocatoria de Oliver Sonne fue una de las principales novedades en la Selección Peruana para la pasada fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde perdimos frente a Chile (2-0) y Argentina (0-2). Sin embargo, a pesar de que el lateral derecho no tuvo la oportunidad de sumar minutos e incluso quedó fuera de la lista definitiva ante la ‘Albiceleste’, la experiencia que vivió en nuestro país fue única. Por nivel y experiencia en el fútbol europeo, es casi un hecho de que volverá a ser considerado por el comando técnico de Juan Reynoso para los próximos compromisos de este proceso clasificatorio.

En ese sentido, el futbolista de 22 años conversó con los medios oficiales del Silkeborg IF, donde contó cada detalle de lo que vivió desde que conoció el interés no solo de la ‘Blanquirroja’, sino también de los hinchas que comenzaron a seguirlo a través de sus redes sociales. Asimismo, reveló que se sorprendió por el afecto que recibió en todo momento, algo para lo que no se había preparado antes de viajar al Perú.

“La primera vez que me conocí con el interés fue cuando me desperté en Tönder, en un campamento de entrenamiento. Me desperté en la mañana y me di cuenta de que mi móvil estaba muy caliente, y aquí ya había un buen interés de los fans peruanos. Fue increíble. Fue una gran experiencia. Me habían cuidado un poco desde el punto de vista de la preparación, pero la manera en que me enfrentaron y por todo el cariño que me mostraron, fue increíble. Y aunque me había un poco, no puedes prepararte para eso, fue una gran experiencia”, sostuvo.

Por otro lado, el nacido en Karlslunde comentó sobre los inconvenientes que tuvo para comunicarse con sus nuevos compañeros, pues muchos de ellos no entendían el inglés y él no estaba familiarizado con el español. “Fue un cambio de cultura. La presencia en los entrenamientos fue totalmente diferente. Todo el equipo estaba muy profesional. Había algo a lo que tenía que acostumbrarse. Había un lenguaje diferente, así que tenía que saber cómo comunicarme con los demás. Ellos no entendían muy bien el inglés y yo no entendía el español, por supuesto”, agregó.

Oliver Sonne continúo hablando del aliento de la hinchada en los exteriores del hotel de concentración, sobre todo luego del partido ante Chile. “Fue una gran experiencia. Son fanáticos increíbles y muestran su cariño de una manera totalmente diferente. Son verbales y quieren mostrar su amor por los jugadores. Eso se vio en el momento en que se reunían después de los entrenamientos que tuvimos cuando volvimos al Perú. Estaban trecientos o cuatrocientos de los fanáticos en el hotel, cantando y gritando para mostrar el apoyo que tenían”, acotó.

Asimismo, confesó que en un primer momento estuvo preocupado por cómo lo recibirían en el Perú, ya durante toda su vida había vivido en Dinamarca y era la primera vez que tenía contacto con los hinchas de la ‘Blanquirroja’. “Para mí es maravilloso sentirlo y esperemos que sea así en el futuro. Tenía mi preocupación sobre cómo me recibirían, porque he vivido en Dinamarca desde que era niño y nunca he estado en Perú. Y de repente tengo que apoyar o ser parte de su equipo nacional. Así que tenía mi preocupación sobre cómo me recibirían. Tenía que ser un poco cauteloso, pero creo que me acercaron muy bien. Tenían mucho interés en mí, lo que también me preocupaba, pero creo que fueron muy amables”, apuntó.

Finalmente, Oliver Sonne comentó sobre las conversaciones que tuvo con Juan Reynoso durante su estadía en el Perú y antes de regresar a Dinamarca. El lateral manifestó que tiene muchas esperanzas de volver a ser considerado para demostrar lo bueno que es. “Me gustaría ir a jugar y demostrar lo bueno que soy. Espero, por supuesto, tener la oportunidad la próxima vez. Había hablado con el entrenador aquí, después de los partidos y antes de irme a casa. Dijo que estaba muy satisfecho con la manera en la que me presenté en el campo. Pensó que era un buen jugador y también pensó que era mágico ver la manera en la que estaba involucrado en el equipo”, remarcó.

“Tengo mucha esperanza de volver, si ellos piensan que voy a tener la oportunidad de volver. Voy a entrar al campo y voy a jugar para demostrar lo bueno que soy, tanto para el entrenador nacional como para los fans que me han dado tanto cariño. Hay grandes posibilidades de clasificar, hay más de un equipo sudamericano que puede participar en la Copa del Mundo y las posibilidades para nosotros son aún mejores”, puntualizó.

¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados.





