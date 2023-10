El 12 de octubre, la selección peruana se enfrentará a Chile como visitante en el Estadio Monumental David Arellano, un escenario complicado para los peruanos debido a la presión generada por ser considerado uno de los clásicos más disputados entre países. Juan Reynoso, quien vivió un episodio desafiante en 1997, ahora como entrenador, utilizará sus mejores recursos frente a la ‘Roja’. La novedad será la incorporación del danés-peruano Oliver Sonne en la banda derecha, así como la presencia de un Paolo Guerrero con más minutos y goles.

Con casi todo el equipo listo, la selección peruana inicia su travesía en busca de los tres puntos contra Chile en Santiago. Este jueves 12 de octubre, a las 7:00 p.m., la ‘Bicolor’ pondrá en práctica la estrategia que Juan Reynoso busca implementar en sus pupilos ante la selección chilena, que actualmente se encuentra fuera de la zona de clasificación directa y el repechaje.

El danés-peruano comenzó su entrenamiento con una sesión en el gimnasio, en la que estuvo constantemente acompañado por Paolo Guerrero, quien se esforzó por hacer que se sintiera cómodo en cada estación de trabajo en la Videna. Oliver Sonne abordó este nuevo desafío con gran entusiasmo, y Renato Tapia, André Carrillo y Wilder Cartagena fueron los primeros en comunicarse con él en un inglés fluido, explicándole la dinámica del grupo y compartiendo algunas bromas entre los jugadores.

Para esta fecha tres y cuatro, en la que Perú se enfrentará primero a Chile y luego el 17 de octubre a Argentina en el Estadio Nacional de Lima, no hay jugadores lesionados ni tocados. El equipo se encuentra en buena condición. André Carrillo, quien sufrió una lesión a mediados de septiembre, está listo, aunque aún no se ha confirmado su inclusión en el once inicial, ya que no ha tenido muchos minutos de juego. Es posible que Reynoso decida ponerlo en la segunda mitad o desde el inicio contra Argentina, dependiendo de su evolución en los entrenamientos en la Videna.

Por otro lado, Paolo Guerrero está experimentando un buen momento en la U de Quito. El delantero de 39 años recientemente anotó un doblete en el partido de ida frente a Talleres de Argentina, y en el partido de vuelta, tuvo una destacada actuación que permitió a su equipo avanzar a la final de la Copa Sudamericana. En la final, que se jugará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel en Uruguay el 28 de octubre a las 3:00 p.m. hora peruana, se enfrentarán al Fortaleza.

Oliver Sonne ya ha sido recibido por sus nuevos compañeros y está entrenando en la Videna, con la esperanza de ser considerado para el próximo partido contra la selección chilena o en el enfrentamiento contra Argentina en la fecha 4. El lateral derecho tiene una gran capacidad para recorrer la banda y su desempeño tanto en defensa como en ataque es destacable, como lo demuestra en su club, el Silkeborg IF de Dinamarca, donde recientemente fue nombrado en el equipo de la semana.

Reynoso está buscando una opción en el juego por la banda derecha, ya que la presencia de Carrillo no es segura al 100%. Las otras piezas que podría considerar son Advíncula como extremo o Grimaldo, aunque estas no son sus posiciones habituales. Sin embargo, Sonne podría ocupar este espacio y fortalecer el ataque peruano, además de ayudar en la contención contra Chile, que cuenta con jugadores en esas posiciones que destacan por su potencia y fuerza.





¿Cómo viene Perú y Chile a esta fecha 3 de las Eliminatorios 2026?

La Selección Peruana se presenta en su próximo partido en busca de su primera victoria, después de haber conseguido un empate en Ciudad del Este ante Paraguay (0-0) y una derrota en Lima contra Brasil (0-1). En el primer encuentro, el resultado fue más relevante que el rendimiento, mientras que en el segundo, la bicolor estuvo cerca de sumar puntos frente al ‘Scratch’, que finalmente se llevó la victoria aprovechando una jugada de balón detenido.

Por otro lado, Chile comenzó el proceso clasificatorio con una derrota ante Uruguay en Montevideo (3-1) y luego registró un empate en Santiago contra Colombia (0-0). El entrenador Eduardo Berizzo no podrá contar en esta ventana internacional, en la que además de enfrentar a Perú se enfrentará a Venezuela, con Arturo Vidal, quien se sometió a una cirugía artroscópica en el menisco externo de su rodilla derecha.

En la tabla de posiciones de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Perú se encuentra en la séptima posición con un punto, mientras que la selección chilena ocupa el octavo lugar, fuera de la zona de clasificación directa y el repechaje. Es relevante destacar que el equipo peruano tiene una mejor diferencia de goles, lo que demuestra una superioridad sobre su rival, por lo que este partido será crucial para ambos equipos.





