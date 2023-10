¡Ya es del grupo! Oliver Sonne se unió a la selección peruana y, como era de esperar, también causó sensación entre sus nuevos compañeros, quienes mostraron interés en conocerlo. Uno de los más entusiasmados y quien le brindó un saludo de bienvenida que se volvió viral en las redes sociales, fue el seleccionado Yoshimar Yotún. El experimentado jugador no dudó en soltar algunas frases en inglés, pero a su manera característica, lo que generó muchas risas tanto entre sus compañeros como en el nuevo integrante de la ‘Bicolor’. “Welcome to the national team” fue uno de los saludos de Yoshi a Sonne.

Oliver Sonne no habla ningún otro idioma aparte del danés. El jugador, que milita en el Silkeborg IF de Dinamarca, comenzó a potenciar su inglés después de conocer el interés de la Selección Peruana por él, con el objetivo de mejorar su comunicación con sus compañeros. A su llegada a tierras peruanas, el nuevo lateral derecho de la ‘Bicolor’ fue recibido por algunos hinchas peruanos que se mostraron felices con su convocatoria, ya que muchos creen que su estilo de juego podría fortalecer a Perú en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Sonne fue llevado al comedor del equipo nacional y compartió mesa con Matías Succar, quien conversó con él y le proporcionó información sobre el equipo y su nuevo entorno. Desde cierta distancia, Yoshimar Yotún, mediocampista de Sporting Cristal, entró a la habitación y le dio la bienvenida con algunas palabras. “¿Dónde está? ¿Dónde está? Hello, my friend, nice to meet you. How are you? Wellcome to the national team! (¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la Selección!)”, fueron las frases que iba soltando el ‘celeste’ mientras se acercaba a Oliver Sonne.

Al encontrarse el danés y el peruano, se dieron la mano y se abrazaron mientras Yotún se presentaba, en inglés, ante las risas del resto de los convocados: “My name is Yoshimar”. Pero la frase que generó risas entre sus amigos y se volvió tendencia en la redes sociales fue: ‘Yoshi’ para los friends”, una mezcla de inglés y español que sacó una sonrisa al jugador nacido en Dinamarca.

Tras el saludo, ‘Yoshi’ insistió con un “¿Good? (¿Estás bien?)”, a lo que Oliver respondió “¿Fine? (otra forma de preguntar si estás bien), pero Yotún no supo que decirle y solo atinó a emitir un sonido y pedirle que “escuche salsa”. Asimismo, otro que le dio la bivenida a Sonne fue el defensa Carlos Zambrano quien también soltó algunas palabras en inglés: “¡Hello bro! Nice to meet you”, sumado de un abrazo.

El ‘Káiser’, después de escuchar el nivel de inglés de Yotún, le dijo entre risas que se callara, a lo que el capitán ‘Cervecero’ respondió: “¡Qué vas a saber tú pues si a las justas hablas castellano!”, desatando las risas de Fabrizio Roca, André Carrillo y Jhilmar Lora.

Por último, es importante destacar que el líder del equipo de Sporting Cristal ya había anunciado en una rueda de prensa que planeaba practicar su inglés para recibir al jugador danés: “Por lo que he escuchado, la comunicación se va a dificultar un poco con Sonne porque él no habla español, pero yo voy a sacar mis clases del verbo to be (risas) para que se sienta cómodo”, sostuvo entre risas.





Oliver Sonne declaró tras ser convocado por la Selección Peruana

Después de completar una serie de procedimientos en los últimos meses con el fin de obtener su nacionalidad peruana lo más rápido posible, Sonne se encuentra enfocado en los próximo duelos de la selección peruana. El ‘Cabezón’ ve un gran potencial en este talentoso jugador joven y considera que su llegada desde el Silkeborg IF de Dinamarca sería sumamente beneficiosa tanto en la defensa como en el ataque para los partidos de las Eliminatorias.

En una entrevista con el medio Viaplay, Oliver Sonne confirmó que formará parte de la lista oficial de jugadores para los enfrentamientos contra Chile y Argentina en las fechas 3 y 4 de las eliminatorias sudamericanas. “Espero encontrarme con mucha alegría y mucha gente feliz que tiene esperanzas y la esperanza de que yo pueda aportarles algo (...) Creo que va a ser muy emocionante, y creo que va a haber tanta energía por su parte que me sentiré completamente abrumado”, aseguró.

Sonne se muestra entusiasmado por vestir la camiseta blanquirroja y espera hacer su debut frente a la ‘Roja’ y a la actual Campeona del Mundo. “Hay una enorme alegría por la selección nacional, y habrá una cantidad demencial de gente en el estadio. Será una experiencia que no se puede vivir en casa”, expresó el lateral peruano.





