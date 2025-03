Con toda la ilusión. La Selección Peruana comenzó su semana de entrenamientos en la Videna con la presencia de Óscar Ibáñez, quien debutará como entrenador de la bicolor en los partidos ante Bolivia y Venezuela. Una de las confirmaciones en su primera convocatoria es que Paolo Guerrero, quien había deslizado su retiro de la selección, seguirá vigente en el equipo de todos. “No había quedado muy claro si había dejado la selección o no, cuando hablé con él (Paolo Guerrero), vio que se podía pelear, que había muchas chances, yo le dije que contaba con él, él me dijo que sí, que iba a estar a disposición”, apuntó el exarquero.

Óscar Ibáñez, además, destacó el momento actual tanto físico como futbolístico del ‘Depredador’, a quien viene siguiendo en la Liga 1 y la Copa Libertadores. “(Paolo) lo está demostrando en Alianza, está jugando el torneo más importante de Sudamérica y está compitiendo. Paolo es importante para la selección, para los compañeros, estoy contento con su presente”, agregó.

Eso sí, con respecto a una posible titularidad de cara al partido ante Bolivia, el exarquero reveló que tiene un once en la cabeza, pero aún es prematuro. “La convocatoria consiste en 28 jugadores, faltan varios días para el partido. Uno en la cabeza tiene un equipo, cuentan mucho estos días que faltan. Sabemos la importancia de Paolo no solo por lo que representa para el compañero, sino para el rival. Paolo está en Alianza, ahora está enfocado en el partido de Copa (contra Iquique) y vamos a ir viendo como transcurren estos días”, enfatizó.

Con respecto a la no convocatoria de Álex Valera, confirmó que “hablé con Álex, me explicó que está atravesando un tema personal importante, antes que el jugador es un ser humano. Le damos toda la contención posible. Es el único caso de jugador con el que hablé y presentó esta dificultad y es entendible”.

Uno de los regresos a la selección es André Carrillo, quien había quedado fuera en las últimas convocatorias del proceso de Jorge Fossati. En el choque ante Santos del último fin de semana por el Torneo Paulista en Brasil, la ‘Culebra’ salió lesionado y las cámaras de la transmisión enfocaron al peruano sentado en el banco de suplentes y con un bloque de hielo en la rodilla izquierda. Ibáñez, de momento, es optimista.

“Sí, con André habíamos hablado, sabíamos del partido. El doctor tiene que pasar el reporte médico de todos. André Carrillo salió por precaución, estaba con hielo en la rodilla, pero al parecer no es de consideración. Confiamos en que todo saldrá bien”, reveló.

De paso, se refirió a los llamados de Catriel Cabellos (Sporting Cristal) y Kevin Quevedo (Alianza Lima). “Catriel es un chico que llegó el año pasado a Alianza, no es fácil llegar de frente a un grande, jugar y hacer goles. Eso le valió ir a otro grande como Cristal. Mantener titularidad no es fácil, y su regularidad hoy hace que tenga un espacio en la selección. Por otro lado, Kevin es lo que ven todos, su presente en Alianza, disputando el torneo más importante del continente y siendo clave para su equipo”, expresó.

Otra de las grandes incógnitas es si el estadio Nacional será el escenario del partido entre Perú y Bolivia. Óscar Ibáñez confía en jugar en el coloso de José Díaz. “Tuvimos la posibilidad de ver varios partidos ahí, entre ellos el Cristal vs. Alianza, y vemos lo mismo que ven ustedes, el campo no está en el mejor estado y sorprende que en los últimos cuatro o cinco meses solo se han jugado dos partidos de fútbol, o sea el mal estado del campo no corresponde a los partidos que se han jugado en el estadio. Esperemos estos días que quedan que el ingeniero Benavides pueda ponerlo en las condiciones que se merece la selección. Estamos programados para jugar en el Nacional”, argumentó.

Finalmente, sobre su ansiado debut aseguró: “Muy entusiasmado, y el entusiasmo me lo transmiten también los jugadores, piensan que se puede, estos partidos son claves, nos estamos jugando el último tercio de las Eliminatorias y en los últimos procesos ese último tercio fue de Perú. Los muchachos están haciendo todo para llegar a su mejor versión. Creemos en ellos, confiamos en ellos y ellos también confían”.

¿Cuándo juega Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias?

Correspondiente a la fecha 13, Perú y Bolivia se disputa el próximo jueves 20 de marzo, en el Estadio Nacional, en un encuentro que es crucial para la Blanquirroja, que buscará revancha tras la derrota 2-0 sufrida en La Paz, durante la quinta jornada de las Clasificatorias.

Con la necesidad de sumar puntos para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, el equipo dirigido por Ibáñez se prepara para enfrentar a un rival directo en la lucha por la clasificación. La afición espera que, jugando en casa, la ‘Sele’ pueda revertir los resultados anteriores.

¿Cuándo juega Perú vs. Venezuela por Eliminatorias?

Por su parte, el partido contra Venezuela está previsto para celebrarse el martes 25 de marzo, en el Monumental de Monagas. Tras el empate 1-1 en la ida, Perú está en la obligación de conseguir un triunfo -al igual que ante Bolivia- que le permita escalar posiciones.

