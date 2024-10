Perú caía por 1-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional y, falta de un par de jornadas para el final de las Eliminatorias a Francia 1998, la posibilidad de ir al Mundial se alejaba. Roberto Palacios, histórico de la Bicolor, se puso el equipo al hombro, eludió a un par de rivales y sacó un remate espectacular e inolvidable que marcó el inicio de la remontada (2-1). “Recuperé la pelota casi en tres cuartos de cancha y sale un golazo para el empate. Nos ayudó a retomar confianza, la hinchada jugó su partido aparte en las tribunas. Lindo, lindo momento”, rememoró el ‘Chorri’. Los tres puntos se quedaron en casa y llegamos con ilusión a las últimas dos fechas. Como se recuerda, empatamos en puntos con Chile (25) y no clasificamos a la Copa del Mundo por diferencia de goles. Pero ese partido ante los ‘charrúas’ todavía es recordado por el hincha peruano, así como el penal atajado de Diego Penny a Diego Forlán, el destructivo 6-0 en contra, la chalaca de Renato Tapia y el gol que no nos convalidaron en Montevideo en el camino hacia Qatar 2022. A continuación, los momentos más recordados de los duelos entre peruanos y uruguayos.

La polémica por el gol no cobrado en Montevideo

La penúltima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022 dejó una acción que generó mucha controversia en Sudamérica. Perú, que estaba en su lucha por llegar al repechaje, visitó a Uruguay y buscaba robar algún punto para no tener problemas con la clasificación en la última jornada. Giorgian De Arrascaeta marcó el 1-0 para los ‘charrúas’ en el cierre del primer tiempo. En la segunda mitad, el equipo de Ricardo Gareca salió con otro carácter y se fue al ataque. Entonces, cuando ya se acababa el tiempo, Miguel Trauco envió un centro largo al área y el balón fue directo al arco. El portero Sergio Rochet agarró el balón, pero en la cámara de la transmisión parecía que el esférico había ingresado en su totalidad. El árbitro decidió no cobrarlo y perdimos en el Centenario. Después de unas horas, la Conmebol publicó la revisión del videoarbitraje donde se puede escuchar que los jueces aseguraban que no era gol.

Revisión del VAR a la polémica jugada en el Uruguay vs. Perú. (Video: Conmebol)

La chalaca espectacular de Renato Tapia

Los goles acrobáticos son difíciles de realizar. Renato Tapia nos permitió ver uno en el Estadio Nacional. Uno importante para, al menos, ganar un punto en el camino hacia Qatar 2022. Aquella vez, en el duelo por la fecha 9 de las Eliminatorias, la Bicolor recibía a Uruguay después de ganar por 2-1 a Ecuador en Quito. El equipo de Gareca manejó el balón en el primer tiempo y ganó un par de tiros de esquina. En uno de ellos, Christian Cueva mandó el balón al área, hubo un rebote y la pelota quedó en el aire, y el ‘Cabezón’, en una rápida reacción, hizo la chalaca para abrir el marcador. El esférico chocó en el cuerpo de José María Giménez y se desvía y terminó descolocando a Muslera. Eso sí, más adelante, Giorgian de Arrascaeta anotó el 1-1 definitivo.

La chalaca de Renato Tapia ante Uruguay. (Video: Movistar Deportes)

Remontada para soñar con la clasificación

Por la fecha 14 de las Eliminatorias a Rusia 2018, Perú recibió a Uruguay en el coloso de José Díaz, con el objetivo de volver al triunfo (llevaba dos partidos sin ganar). La ilusión era máxima porque el equipo del ‘Tigre’ había ganado en Paraguay (el histórico 4-1) y estaba cerca del repechaje. Los uruguayos se pusieron arriba en el marcador con un gol de Carlos Sánchez y el encuentro se complicaba. Sin embargo, no pasaron muchos minutos y Yoshimar Yotún envió un pase largo para Paolo Guerrero, quien controló y venció al portero Fernando Muslera con un derechazo. El Nacional estallaba de emoción. Después, a los 61 minutos, André Carrillo envió un centro al área, el ‘Depredador’ la bajó de pecho y Edison Flores sacó un remate rasante para decretar el 2-1 para la Blanquirroja. Un triunfo memorable que sirvió para finalmente clasificar a la Copa del Mundo después de 36 años.

Perú remontó 2-1 a Uruguay en las Eliminatorias al Mundial 2018. (Video: VTV)

El llanto desconsolado de Jefferson Farfán

Otro destacado momento de los partidos ante Uruguay se vivió en septiembre de 2013. Esa vez, por la fecha 5 de las Eliminatorias a Brasil 2014, la Bicolor llegaba con la necesidad de un triunfo para no caer eliminado. Los ‘charrúas’, por su lado, buscaban una victoria para asegurar la clasificación. Nos encontramos con un iluminado Luis Suárez, que marcó un doblete para asegurar el triunfo de su escuadra. Jefferson Farfán consiguió el descuento para el equipo nacional. Fue un 2-1 que nos dejó sin posibilidades de acceder a la Copa del Mundo. Tras el pitazo final, las cámaras se fueron con la ‘Foquita’, quien rompió en llanto y no encontraba consuelo. El ‘Loco’ Vargas se le acercó para abrazarlo y tratar de calmarlo, pero fue difícil.

El llanto de Farfán tras perder con Uruguay en 2013. (Video: CMD)

Diego Penny y la vez que le ganó a Forlán

Quizá uno de los mejores momentos de su carrera. No hay muchos arqueros que puedan decir que le atajaron un penal a Diego Forlán, campeón de Copa América y mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010. Era junio de 2012 y se jugaba en el Centenario, por las Eliminatorias a Brasil 2014. En el minuto 52 de juego, cuando estaba 2-2, Edinson Cavani recibió una falta en el área y el árbitro cobró penal. ‘Cachavacha’ tomó el balón y se dispuso a patearlo. Metió un derechazo a media altura y, en una acción sorprendente, Diego Penny voló y llegó a desviar el esférico. Muy emocionado, pidió calma y tratar de aguantar el resultado. Desafortunadamente, después llegaron las anotaciones de Cristian Rodríguez y Sebastián Vazquez y el duelo finalmente acabó 4-2 para el equipo de Óscar Washington Tabárez.

El penal que Diego Penny le atajó a Diego Forlán. (Video: CMD)

Paliza histórica de Uruguay y la bronca de Guerrero

La Selección Peruana vivió una de sus peores noches el 18 de junio de 2008. El equipo dirigido por ‘Chemo’ del Solar llegaba a Montevideo para enfrentar a Uruguay, por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. La situación no era sencilla, pero nadie imaginó lo que pasaría en el Centenario. Un doblete de Diego Forlán en el primer tiempo ponía a la Bicolor contra las cuerdas. Todo se complicó cuando Paolo Guerrero cometió una falta a Diego Godín y, acto seguido, perdió los papeles y se fue contra el árbitro. Se excedió en la protesta, pese a sus compañeros intentaban detenerlo. El juez chileno Pablo Pozo no tuvo más remedio que expulsarlo. En la segunda mitad, Forlán completó su hat trick, Carlos Bueno marcó dos goles y Sebastián Abreu colocó el 6-0 definitivo. “Esta es una cruz que vamos a cargar todos los que estuvimos ayer, toda la vida”, dijo Leao Butrón, un día después de la tragedia.

Un día después de fatídico 6-0 de Uruguay. (VIdeo: Canal 2)

El ‘Chorrigolazo’ que nos ilusión de cara a Francia 98

El 10 de septiembre de 1997, Perú recibió a Uruguay y necesitaba un triunfo para seguir con la ilusión de clasificar al Mundial de Francia 1998. El Estadio Nacional vivió una noche emocionante y memorable. Los ‘charrúas’ se pusieron arriba en el marcador con un gol de Alvaro Recoba. “Íbamos perdiendo 1-0, con gol de Recoba, gran futbolista uruguayo. Y se nos complicaba. Así nos fuimos al descanso”, recordó Roberto Palacios. “Juan Carlos Oblitas solo dijo: ‘si quieren ir al Mundial, seguir en la lucha, salgan al campo y cambien la historia’. Entramos y gracias a Dios las cosas salieron bien”, agregó.

En el segundo tiempo, el ‘Chorri’ hizo una jugada que quedó para la historia: recuperó el balón en el mediocampo, tocó en primera y avanzó rápidamente hacia el área uruguaya, recibió un pase de Pereda y dejó a un par de ‘charrúas’ en el camino y sacó un derechazo para marcar el empate. Desató la locura en el Nacional. “Hice una gran jugada: recuperé la pelota casi en tres cuartos de cancha y sale un golazo para el empate. Nos ayudó a retomar confianza, la hinchada jugó su partido aparte en las tribunas. Nos motivamos y volteamos el encuentro con gol de Germán Carty. Lindo, lindo momento”, mencionó. Desafortunadamente, no se logró la clasificación, pero la emoción que se vivió esa noche jamás se olvidará. Ahora toda apoyar a la ‘Sele’ en este encuentro en el Nacional.

Golazo del 'Chorri' Palacios en la remontada a Uruguay en 1997. (Video: Latina)





