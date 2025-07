El capitán de Alianza Lima volvió a dejar titulares. Paolo Guerrero, en diálogo con RPP Deportes, abordó distintos temas vinculados a su presente futbolístico y a la realidad del fútbol peruano. Entre lo más llamativo, el ‘Depredador’ se refirió a la polémica herramienta del VAR, cuestionada en múltiples fechas de la Liga1 por errores arbitrales. Si bien evitó cargar contra los jueces, dejó en claro su desconfianza hacia el sistema de revisión de jugadas. Además, el delantero de 41 años sorprendió al revelar que ha intentado convencer a Luis Advíncula, su compañero en la Selección Peruana, para que se una a las filas ‘blanquiazules’ en un futuro cercano.

Durante la entrevista con el periodista Kevin Pacheco, Guerrero fue consultado sobre la actuación del arbitraje en el torneo. Aunque optó por no hacer críticas directas, sí expresó una duda que se ha vuelto común entre jugadores y aficionados: “Está la ayuda del VAR y hoy por hoy tenemos esa duda de si el VAR ayuda o no al fútbol”, sostuvo con firmeza.

Cuando se le preguntó si era “pro VAR” o no, la respuesta de Paolo fue todavía más clara. “Me cuesta un poco creer en el VAR. Porque hay algunas jugadas que sí las van a revisar y otras que no, entonces yo creo que a veces es mejor esperar la decisión del árbitro que estar dependiendo de si revisan o no”, explicó.

La postura del atacante refleja una sensación que ha crecido en el fútbol peruano, especialmente en la última parte del Apertura, donde varias decisiones revisadas (y otras no) por el VAR generaron controversia. Para Guerrero, la herramienta sigue sin ofrecer garantías para el fútbol peruano.

Paolo Guerrero fue expulsado ante Cienciano por la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: GEC)

Guerrero espera a Advíncula en Alianza

En otro momento de la charla, Paolo Guerrero reveló que aprovechó su última convocatoria con la selección para conversar con Luis Advíncula, actual lateral de Boca Juniors, sobre la posibilidad de sumarse a Alianza Lima.

“Ya lo conversé con él. Esta última vez que estábamos en la selección le dije que venga a Alianza. Es un jugador con mucha trayectoria, viene de ser subcampeón de Libertadores. Sería lindísimo que pueda venir”, contó Guerrero, entusiasmado.

Además, mencionó que la respuesta de Advíncula fue alentadora. “Dejó la ventanita abierta”, aseguró entre risas. Sin embargo, también reconoció que convencerlo no será sencillo, ya que el ex Sporting Cristal todavía tiene contrato vigente con Boca Juniors.

Luis Advíncula tiene contrato hasta diciembre del 2026 con Boca. (crédito: AFP).

El ‘Depredador’ también hizo referencia a otros compañeros de la Bicolor. Uno de ellos fue Yoshimar Yotún, con quien también intentó negociar informalmente. “Yotún no quiere saber nada de Alianza. Varias veces le dije que venga, pero no quiere”, confesó.

Finalmente, Guerrero dijo sentirse cómodo en Alianza y, aunque evitó hablar de su retiro, fue claro: “Si me lesiono o no rindo, mejor doy un paso al costado. Pero hoy entreno como los de 20 o 25 años”. Una muestra de que aún se siente vigente.

