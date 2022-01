Los días pasan y el futuro de Paolo Guerrero sigue siendo uno de los temas más importantes a tocar en la actualidad. Y es que tanto el comando técnico de la Selección Peruana, como el mismo futbolista, van sumando y desechando probabilidades para conocer cuál será el futuro del atacante nacional.

En ese sentido, Depor pudo conocer por dos fuentes que el ‘Depredador’ aún no ha llegado a un acuerdo con ninguno de los equipos interesados en contar con sus servicios, ya que se encuentra en la parte final de su recuperación, de una lesión en la rodilla, la misma que le permitirá volver a su mejor estado físico antes de estampar la firma con algún club.

A raíz de ello, Paolo Guerrero seguirá entrenando en la Videna junto al departamento médico de la Selección Peruana, equipo de trabajo que sigue de cerca la evolución del ‘9’ y que se muestra optimista con la importante evolución que ha mostrado el deportista en las últimas semanas.

¿Y el caso de Alianza Lima que ha sonado en las últimas horas? Si bien hubo contactos, hace varias semanas, para ver su situación, el jugador de la Selección Peruana no tiene al elenco blanquiazul como una de sus prioridades. ¿El motivo? No pasa otra cosa por su mente que no sea recuperarse.

Tras ello, el fútbol internacional continúa como una de sus primeras opciones para continuar con su carrera. Eso sí, no se descarta una posible vuelta a Matute, aunque -tal vez- para ello se tenga que esperar un poco más. En definitiva, actualmente no existen las negociaciones entre el futbolista y el club.

Las propuestas que maneja Guerrero

Haberse hecho un nombre en el mundo del fútbol, le ha permitido a Paolo Guerrero seducir a varios gigantes del continente. Uno de los principales nombres es el de Boca Juniors, escuadra argentina que sigue de cerca la lesión del ‘Depredador’ y que aún no lo descarta como un futuro fichaje.

El delantero es consciente de que los mercados de pases en el extranjero aún están abiertos y, según vaya mejorando su estado físico, las propuestas seguirán cayendo por su propio peso. Eso sí, no se desespera, ya que su profesionalismo no lo dejará tomar una decisión antes de estar totalmente recuperado.





