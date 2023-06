El ‘Depredador’ volvió a ser titular con Perú después de mucho tiempo y dejó buenas sensaciones en la victoria sobre Corea del Sur. Tras el pitazo final tuvo un emotivo reencuentro con Jürgen Klinsmann.

“Fue un gran triunfo, creo que hicimos un gran partido. Podíamos haber hecho más goles, también tuvimos que cuidarnos de las situaciones que se le presentaron a ellos. El partido fue muy parejo, así como tuvimos muchas ocasiones de goles, ellos también la tuvieron. Siempre ganar suma. Hicimos un muy buen partido, el equipo se mostró muy capaz de manejar la pelota, como es nuestro juego. A seguir trabajando y entrenando, que viene Japón”.

“Me sentí bien, muy suelto. Obviamente hubiera querido hacer un gol, que es lo que me gusta. Pero cuando el Perú gana, estoy muy feliz”.

“Les agradecí a mis compañeros por el cariño y el recibimiento. Estamos muy felices, es un grupo muy bueno, mucho humor, hay mucha broma. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ellos”.

“Viene Gianluca, que está con un presente estupendo, viene haciendo muchos goles. Él suma mucho a esta selección, como ya se lo he dicho. Estoy muy feliz por el gran partido, ahora mañana se integra él. Nos vamos juntando y preparando para lo que se viene más tarde”.

“(Jürgen Klinsmann) Lo saludé, me dice ‘no te retires nunca’. Le pregunté sobre el idioma, me dijo que estaba estudiando. Los alemanes son así, siempre quieren mejorar y aprender. Ver a gente que conozco hace mucho tiempo, me da felicidad”.

“(Bryan Reyna) Es un jugador muy bueno, con mucho futuro. Hay que aprovecharlo porque tiene mucho futuro. Estamos muy feliz y por todo el grupo que juega muy bien”.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego se este primer amistoso internacional en Asia, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando le toque visitar a su similar de Japón. Este compromiso está programado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (horario peruano) y se disputará en el Panasonic Stadium Suita, ubicado en la ciudad de Osaka.

Recordemos que el plantel de la ‘Blanquirroja’ se completará este sábado 17 cuando Gianluca Lapadula llegue a Osaka para unirse a los entrenamientos de Juan Reynoso pensando en el último duelo de preparación frente los ‘Samuráis Azules’. Aunque el ‘Ajedrecista’ todavía no ha definido su oncena para aquel encuentro, todo hace indicar que ‘Lapagol’ tomará la posta de Paolo Guerrero como centrodelantero.





