Llegó el primero en el Perú vs. Corea del Sur. La Selección Peruana no pudo comenzar de mejor manera el encuentro amistoso contra los asiáticos, ya que no solo se encuentra dominando las acciones en el Busan Asiad Stadium, sino que ya está en ventaja en el marcador, luego del golazo anotado por Bryan Reyna.

La acción se dio sobre los 9 minutos de la primera etapa, luego de una gran jugada colectiva del combinado blanquirrojo que movió el balón de lado a lado para dejar habilitado al jugador de Alianza Lima, quien no dudó en sacar un potente remate cruzado para vencer la resistencia del guardameta rival.

Perú vs. Corea del Sur se juega como quiere Juan Reynoso, quien ha decidido hacer presión alta en la salida de los locales, ocasionando que los ‘Tigres del Oriente’ no tengan salida limpia desde la línea de meta, permitiendo que el cuadro incaico recupere rápido la pelota para comenzar a elaborar en ataque.

Incluso, el marcador pudo abrirse antes, pero Paolo Guerrero no tuvo suerte en la definición, mencionando también el gran despliegue del guardameta surcoreano, quien ahogó el grito de gol del ‘Depredador’, quien vuelve a jugar con la camiseta blanquirroja tras casi dos años de ausencia.

¿Qué le espera a Perú tras el partido con Corea del Sur?

Luego del amistoso ante Corea del Sur, la Selección Peruana viajará inmediatamente a Osaka para planificar lo que será su segundo y último duelo amistoso en Asia, frente a su similar de Japón. La delegación nacional se hospedará en el Hotel Agora Regency desde el sábado 17 de junio hasta el día del partido contra los ‘nipones’, siendo las instalaciones del Green Sakai el centro de entrenamiento del ‘Ajedrecista’.

Recordemos que el encuentro frente a los dirigidos por Hajime Moriyasu está programado para el martes 20 de junio desde las 6:55 p.m. (a las 4:55 a.m. de Perú) en el Panasonic Stadium Suita. Este será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones, con una estadísticas muy pareja: dos victorias para cada una y un empate. El único cruce oficial se dio en la Copa América 1999, con victoria peruana por 3-2.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.