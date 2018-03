Paolo Guerrero: “No tiene precio el cariño que me brinda todo el Perú”

Paolo Guerrero es sinónimo de patria y el Perú lo ama. Por eso, no deja de apoyarlo, precisamente en este momento difícil por el que atraviesa mientras espera en Argentina a que se resuelva su caso en los tribunales. El crack de la Selección cuenta las horas para volver a pisar el césped.

“Todo lo que continúo viviendo es increíble. Todo ese cariño que el Perú me brinda no tiene precio, no tengo palabras de agradecimiento. Y eso me da una motivación. Toda mi vida voy a estar agradecido y voy a hacer todo lo posible para darle alegrías al Perú”, dijo Guerrero en una entrevista con el periodista Luis Trisano.

El ‘9’ de Flamengo es un fiel creyente de la divinidad. Es de los futbolistas que rezan antes de entrar a la cancha. Y hasta dedica sus goles mirando al cielo. Por eso, según afirmó, se emociona al ver cada gesto que tienen los niños hacia él.

“Hasta el día de hoy me sigue emocionando muchas cosas que veo. Cada día salen más cosas. Niños que me escriben. Me agradecen porque van a ir a un Mundial. Me brindan su apoyo, porque saben por la dificultad por la que atravieso. Me tribuyen. Piensan que todo va a salir bien. Hasta rezan por mí”, agregó.

Por ahora, Guerrero se encuentra en Argentina, en donde entrena a pedido de Ricardo Gareca, para llegar en óptimas condiciones al Mundial Rusia 2018. “Voy a presentar todo. Seguiré demostrando mi inocencia”, concluyó.

