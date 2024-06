Si bien actualmente es futbolista de la Universidad César Vallejo, en el imaginario colectivo quedó la duda de qué hubiera pasado si Paolo Guerrero llegaba a Alianza Lima. Jefferson Farfán, uno de los mejores amigos del ‘Depredador’, también se sigue haciendo esa misma pregunta. Así pues, en una reciente entrevista con Leao Butrón en Enfocados, la ‘Foquita’ volvió a manifestar que le encantaría que eso sucediera.

Todo comenzó cuando el exdelantero del Schalke 04 le preguntó al exportero, actual gerente de Academias y Franquicias en Alianza Lima, si como hincha le hubiera gustado ver a Paolo defendiendo los colores del cuadro victoriano. “Leao, ¿te gustaría que mi compadre Paolo Guerrero se retire en Alianza Lima?”, soltó la ‘Foquita’.

Como parte de su respuesta, Leao Butrón sostuvo que a él también le habría encantado que eso se dé, no solo por la calidad de Paolo Guerrero, sino por lo que él representa como futbolista y lo que su experiencia le puede ofrecer al plantel. “Yo creo que no solamente ahora. Yo soñaba que cuando tuvo la posibilidad de llegar a Alianza, esté ahí”, manifestó.

Prosiguiendo con su intervención, Jefferson Farfán agregó que eso siempre fue un sueño que hasta ahora no pudo cumplirse, algo que él sí logró hacer cuando pegó la vuelta en el 2021 y terminó siendo bicampeón nacional. “Para mí es un sueño, mi mejor amigo y hermano, retirado en Alianza. Haciendo un gol en Matute, imagínate ese estadio”, acotó ‘JF10’.

Finalmente, Leao explicó que, si bien él actualmente tiene un cargo en Alianza Lima, este no está ligado a ninguna decisión deportiva. Pese a ello, como hincha aceptaría que se cierre ese capítulo entre Paolo Guerrero y el conjunto íntimo. “Yo trabajo en el club, pero no tengo injerencia en eso. Cero injerencia en eso, hay un área que se dedica a eso y ven lo mejor para el club. Pero como hincha, sí me gustaría. Ojalá se dé la oportunidad, pero eso ya lo ve el club”, aseveró.

Recordemos que, a pesar de que en el pasado sí hubo un contacto formal entre Alianza Lima y Paolo Guerrero, este último decidió no volver ya que físicamente no se encontraba al 100 % y no quería correr ese riesgo. Asimismo, en enero de este año, Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional de Alianza Lima, explicó que el ‘Depredador’ no entraba en los planes del club para el 2024.

“Dentro de la restructuración nosotros hemos decido, junto con el comando técnico, tener un perfil de futbolistas. Dentro de la estructura, del plantel que nosotros pensamos para este año, no está Paolo Guerrero”, dijo el directivo argentino, cerrando cualquier posibilidad de que por fin Guerrero pueda jugar por el club del cual es hincha.

Un mes después, cuando Paolo tuvo un conflicto con el contrato que lo vinculaba a César Vallejo, Marioni volvió a zanjar el asunto. “Paolo Guerrero está descartado porque hoy tiene contrato en otro club, hoy no es una posibilidad. Nosotros, y en esto quiero ser muy claro, conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos, no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad”, sentenció rotundamente.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Alianza Lima aprovechará que la Liga 1 está detenida para afrontar la Copa Ciudad de los Reyes, con la participación de clubes como Atlético Nacional, Bolívar y Sporting Cristal. El cruce de los 'Íntimos' será con los bolivianos, pactado para este miércoles 26 de junio desde las 8:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva. El ganador de esta llave rivalizará con el vencedor del enfrentamiento entre 'cerveceros' y el 'Verdolaga'. Asimismo, los perdedores se verán las caras por el tercer lugar de este torneo amistoso.





