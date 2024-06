Se vive un nuevo partido por la señal de América TV (Canal 4) EN VIVO . Continúa la Copa América 2024 y Perú jugará ante Canadá este martes 25 de junio a partir de las 5:00 p.m. en el encuentro de la Jornada 2 del certamen . El debut de Canadá no fue el esperado, cayendo por 2-0 ante la Selección Argentina de Messi y compañía. Por su parte, Perú se repartió puntos con Chile tras igualar 0-0 y un triunfo ante la selección canadiense será clave para poder aspirar a una clasificación. Recordemos que solo pasan dos por grupo y ya no clasifica ningún mejor tercero. Sigue aquí la transmisión de Perú vs. Canadá EN VIVO por América TV .

