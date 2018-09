Paolo Guerrero disputa el partido más difícil al tratar de demostrar su inocencia y quedar habilitado para volver a las canchas. Luego de salir del Swissotel en la que participó de la diligencia de la Fiscalía, el 'Depredador' reveló que el técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca , le dio fuerzas.

"Hablé con el profesor Gareca y quiere que me siga preparando, que no baje los brazos. Sabe que soy un profesional y que voy a seguir preparándome mientras siga el caso", indicó el goleador histórico de la bicolor. La reunión

Paolo Guerrero manifestó que esta situación no se lo desea a nadie. Reconoció que siente tristeza y amargura al ver los partidos amistosos y no estar ahí. "Vengo jugando 16 años en la Selección Peruana, ¡cómo no me voy a sentir así!", apuntó.

El 'Depredador le comentó a Ricardo Gareca su deseo de disputar las Eliminatorias a Qatar 2022 y la Copa América de Brasil 2019. "Mi voluntad siempre es estar con Perú". Además, agregó que sigue en contacto con sus compañeros y agradeció los mensajes de apoyo de los hinchas.

El 'Tigre' Gareca dará este viernes la lista de convocados para los partidos en Estados Unidos contra el Chile y la selección anfitriona, 12 y 16 de octubre. El 'equipo de todos' disputará otro amistoso en noviembre ante Costa Rica, según confirmó el gerente de selecciones, Juan Carlos Oblitas.

