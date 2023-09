Todo apunta a que el ‘Cabezón’ optará por mantener una lista de convocados que incluya entre 24 y 26 jugadores. Aunque tiene la posibilidad de ampliarla, siguiendo el ejemplo de su próximo rival chileno, donde Eduardo Berizzo llamó para las primeras fechas a 45 futbolistas, o reducirla, como los 28 convocados por Lionel Scaloni en la ‘Albiceleste’. Es probable que Reynoso vuelva a considerar la inclusión de jugadores Sub-23 para que compartan experiencia con el equipo absoluto, tal como sucedió en la jornada anterior.

Los que vuelven

Las lesiones afectaron a la selección peruana en el comienzo de las nuevas eliminatorias. Para los enfrentamientos contra Paraguay y Brasil, perdimos a dos piezas clave en el esquema de Reynoso: Carlos Zambrano y Pedro Aquino. Ambos no pudieron ser convocados debido a problemas físicos, pero ahora la situación ha cambiado y se espera que sean considerados nuevamente.

Carlos Zambrano

Viene de completar los enfrentamientos contra Unión Comercio y Carlos Mannucci, mostrando una destacada actuación en términos físicos, especialmente en el partido del pasado fin de semana en Trujillo. Previamente, disputó 10 minutos contra Cantolao, marcando así su regreso a los terrenos de juego después de haber estado ausente durante cuatro partidos.

Fecha Rival Min 25/09 Mannucci 90 18/09 Unión Comercio 90 09/009 Cantolao 10

Pedro Aquino

A principios de la semana pasada, comenzó a entrenar con normalidad después de superar una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral derecho. Inmediatamente, la ‘Roca’ fue incluido en el once titular del Santos Laguna para el último partido de la Liga MX contra Necaxa. El centrocampista estuvo en el campo de juego durante 52 minutos y, a pesar de la derrota, demostró algunas de sus mejores credenciales en la recuperación y distribución del balón.

Las sorpresas

Indudablemente, aún hay jugadores que no han tenido la oportunidad de demostrar su potencial con la selección nacional. Uno de ellos es Oliver Sonne, quien se encuentra en proceso de obtener su DNI y pasaporte, documentos esenciales para que Reynoso pueda considerarlo. Si estamos en busca de novedades que puedan surgir desde el torneo local, debemos dirigir nuestra mirada hacia la tienda blanquiazul, donde Jairo Concha se perfila como posible convocado.

Oliver Sonne

La clave radica en acelerar los trámites burocráticos para que pueda ser elegible por Perú. Es altamente probable que una vez se complete el proceso de nacionalización, el entrenador de la selección, no dude en convocar al jugador del Silkeborg en Dinamarca. No podemos darnos el lujo de no contar con un lateral derecho que ha disputado el 100% de los primeros nueve partidos en la Superliga de Dinamarca, manteniendo un nivel excepcional.

Últimos cinco partidos de Sonne con Silkeborg

Rival Minutos Calificación Viborg 90 7.6 Odense 90 7.6 Hvidovre 90 6.9 Copenhagen 90 7.2 Nordsjaelland 90 7.2

Jairo Concha

Ha desempeñado un papel fundamental en las dos últimas victorias de Alianza Lima, destacando con dos asistencias de gol. Su visión de juego y su exquisita técnica en los cambios de juego han contribuido significativamente a que los blanquiazules sigan luchando por ganar el Torneo Clausura. Aunque no pudo ser convocado en la convocatoria anterior debido a un problema físico, se espera con que su nombre figure en la próxima lista.

Últimos cinco partidos de Concha con Alianza Lima

Rival Minutos Goles Asistencias Mannucci 90 1 Unión Comercio 90 1 Cantolao 30 Sport Huancayo 90 Cusco FC 90 1

Las dudas

En la última semana, hemos recibido noticias preocupantes que han encendido las alarmas en la Videna. Cuatro futbolistas peruanos que juegan en el extranjero han sufrido lesiones o problemas físicos. Aunque ninguno está descartado al 100%, algunos tienen más posibilidades de recuperarse que otros.

André Carrillo

Al-Qadisiyah anunció que el extremo sufrió una rotura en el tendón de la corva, por lo cual necesitará una intervención quirúrgica. A falta de tres semanas para enfrentar a Chile, todo indica que la ‘Culebra’ es el que tiene menos chances de llegar a los encuentros clasificatorios. Una noticia dolorosa, ya que es un jugador clave en el esquema de la selección.

Raúl Ruidíaz

Un problema recurrente en los isquiotibiales mantuvo al margen a ‘La Pulga’ del último partido del Seattle Sounders contra Colorado Rapids. Esta lesión ha sido persistente en los últimos tres años, generando inquietud en el equipo estadounidense. Además, se suma a su mala racha frente al arco, habiendo anotado solo un gol en sus últimas 12 apariciones.

Alexander Callens

Tras 54 días de inactividad, el defensor central regresó a la acción en el partido entre AEK Atenas y Panathinaikos FC. Sin embargo, su regreso no fue completo, ya que el entrenador Matías Almeyda tuvo que sustituirlo a los 59 minutos del encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Superliga de Grecia.

Paolo Guerrero

Una incomodidad en la espalda y fatiga muscular, que tuvo tras inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, impidieron que entrenara con normalidad la semana pasada con Liga de Quito. Debido a esto, Luis Zubeldía optó por reservarlo en el partido de liga contra Orense, con la vista puesta en el próximo encuentro contra Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR