Felicidad, comodidad e ilusión. Esas pueden ser las palabras para describir el primer día de Alejandro Duarte como integrante de la Selección Peruana que se alista para disputar dos amistosos en Estados Unidos. El joven portero se reencontró con viejos amigos de la blanquirroja y no pudo ocultar su emoción por estar en la pelea por un cupo al Mundial Rusia 2018.

Alejandro Duarte contó que antes de llegar a la Selección Peruana habló con Aldo Corzo quien le contó que "es un grupo muy bonito donde recibimos muy bien a los nuevos". Y al llegar a la Videna lo pudo comprobar. "Somos pocos, pero la verdad que me he sentido muy cómodo. Me han hecho sentir bien", dijo.

Paolo Guerrero: Flamengo reactivó contrato del 'Depredador' y lo espera en los entrenamientos

Sobre las chances de integrar la lista definitiva que irá al Mundial Rusia 2018, el joven portero es consciente que ingresó a esta convocatoria debido a la lesión de Pedro Gallese, pero no se siente en desventaja. "Uno no desea que un compañero se lesione para entrar en su lugar, pero en el fútbol estas cosas pasan y los que venimos atrás debemos estar preparados para cuando nos toque".

Y agregó: "Aquí (en la Selección Peruana) no hemos hablado nada de la lista, pero sí en mi club y sé que en otros clubes también. EL sueño de todos es estar en el Mundial y nadie puede sentirse en desventaja. Sabemos que hay un grupo que jugó las Eliminatorias y logró esto que es tan meritorio, pero el fútbol son momentos y el que esté mejor va a ir. El profesor (Gareca) ha demostrado que está muy pendiente del torneo local".

En su primer día en la Selección Peruana, Alejandro Duarte se sintió feliz por haberse reencontrado con viejos amigos con los que compartió selecciones juveniles como Andy Polo o Miguel Araujo, quienes le dieron la bienvenida.

► Operativo Rusia 2018: Selección Peruana inició entrenamientos con presencia de un "extranjero" [FOTOS]



► Perú en Rusia 2018: hinchas de la bicolor entre los que más boletos compraron para el Mundial



► Siucho y la clave de su convocatoria: “Corzo y Vargas me aconsejan”



► Nolberto Solano sobre Alexi Gómez: "En vez de abrir puertas, la pone angosta al futbolista peruano"

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



Juan José Muñante y los fuertes calificativos a José Velásquez [VIDEO]