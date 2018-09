La Selección Peruana jugará su segundo amistoso en esta nueva era de Ricardo Gareca. La bicolor enfrentará a Alemania en su preparación rumbo a la Copa América 2019 y las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Han pasado 48 años desde la única vez que Perú y Alemania disputaron un partido internacional. Fue en el Mundial México 1970 y acabó con triunfo europeo por 3-1. Hoy la bicolor buscará cambiar la historia.

Perú vs. Alemania: sigue en vivo el partido amistoso

Perú vs. Alemania: los hinchas calientan la previa

Perú vs. Alemania: los hinchas no se cansan de alentar. (Fernando Sangama, enviado especial)

Selección Peruana: la previa al detalle

- Un récord para el DT de Alemania

- La Selección Peruana ya está en el estadio.

- Llega la Selección de Alemania al estadio. Todo listo en su vestuario.

- El equipo parte rumbo al estadio

- La Selección Peruana ya tiene sus partidos amistosos confirmados para el mes de octubre.

-El once de la selección Peruana ya está confirmado. Puedes verlo aquí ► Perú vs. Alemania: cambios en el once para el segundo amistoso internacional [FOTOS]



- Alemania cuenta las horas

- La Selección Peruana vestirá así:

- ¿Cómo vestirán los equipos para este partido? La Selección de Alemania lo hará así:

En este estadio, Luis Advíncula jugó, para defender la camiseta de Hoffenheim. (Video: Fernando Sangama / Enviado especial)

