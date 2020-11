Perú y Argentina se miden en el Estadio Nacional por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En la previa del partido los dirigidos por Ricardo Gareca entonaron el himno nacional demostrando gran patriotismo.

Causó mucha sorpresa ver la forma en que Gianluca Lapadula cantó las sagradas letras del himno nacional. Junto a sus compañeros entonaron a todo pulmón el canto de la patria.

Argentina vs. Perú: la previa

Después del empate contra Paraguay (1-1) en La Bombonera, el conjunto liderado por Lionel Scaloni continuó con los trabajos físicos, pensando en el Perú vs. Argentina y la noche del lunes aterrizará en Lima para que todos los jugadores estén listos de cara al duelo ante Perú.

Por otro lado, Lionel Messi espera su mala racha en el Perú vs. Argentina, ya que hasta el momento no ha podido anotarle ni un solo gol a la Selección Peruana en toda su carrera como futbolista. Por tal motivo el jugador intentará con todas las fuerzas anotar este martes y aportar un granito de arena para que su equipo consiga el triunfo.

Mientras tanto, el técnico de la Selección Peruana brindó una conferencia de prensa y se refirió al enfrentamiento ante Argentina, aseguró que a pesar de haber acumulado solo un punto hasta el momento, el equipo no saldrá a atacar con todo, sino que se planteará una estrategia de acuerdo al rival.

“Hay que trabajar este partido, no solamente salir y atacar. No veo que Argentina esté mal, está bien posicionado, si bien el próximo partido no ganó, fue un buen planteamiento de Paraguay que les costó. Van a trabajar para ganarlo pero tener un solo punto nos obligue a salir”, señaló el técnico.

