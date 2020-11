Cada quien con una situación diferente, pero con el mismo objetivo para esta noche: ganar. Perú vs. Argentina tienen todo casi listo para el enfrentamiento que disputará por la cuarta jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. Tanto Ricardo Gareca como Lionel Scaloni presentarán a sus mejores oncenas, por lo que se asegura un partidazo en el Estadio Nacional.

Con Lionel Messi a la cabeza, los albicelestes esperan recuperarse del empate sufrido en casa ante Paraguay y trepar a la parte más alta de la tabla de posiciones, manteniendo el invicto que los lleva a ser uno de los favoritos para quedarse con un cupo mundialista.

Perú vs. Argentina tiene a la escuadra blanquirroja con un André Carrillo inspirado, pese a que no pudo causar daño a Chile en el cotejo que los del ‘Tigre’ perdieron en Santiago. Tras ese resultado, el triunfo es más que vital en este duelo para seguir con el sueño intacto de asistir a Qatar 2022.

Cabe destacar que Lionel Scaloni confirmó su equipo en conferencia de prensa, por lo que se espera que no hayan novedades antes de iniciar el cotejo con la escuadra nacional. Ricardo Gareca, por su parte, tiene el esquema armado, pero tendría una única duda para cerrar su oncena.

Incluso, el ‘Tigre’ lo confirmó en conferencia de prensa, dando a entender que esa posición se iba a decidir en las horas previas al partido. “Todavía no he resuelto el tema (de quién arrancará de delantero), pero (Gianluca Lapadula) tiene chances como también las tiene Raúl Ruidíaz”, declaró.

Para el Perú vs. Argentina, los de Messi parten con una clara ventaja en el favoritismo, pero saben que el combinado incaico tiene armas como para hacerles daño, por lo que no llegan confiados y tomarán sus precauciones para no sufrir en el campo de juego.





