Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa con miras al duelo ante Argentina por la cuarta jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El ‘Tigre' respondió las preguntas de los periodistas con respecto al choque ante el cuadro ‘Albiceleste’, sobre las falencias del equipo en la zona defensiva, la posible titularidad de Lapadula y la crisis política de nuestro país.

La palabra del Tigre

Tenemos que mejorar bastante en todo. El último partido ante Chile no fue bueno y lógicamente ambicionamos mejorar, es necesario

Sobre la zona defensiva

Es una zona que estamos trabajando en el que es fundamental tener equilibrio, mantener la tranquilidad de no recibir goles es importante para cualquier selección que ambiciona tener metas. Estamos trabajando en eso

Sobre la crisis social

No estamos ajenos a todo lo que está pasando, deseamos lo mejor para el Perú, nos solidarizamos con la familia de las personas que fallecieron. Me interesa involucrarme en el partido de mañana y no en temas políticos. Nos solidarizamos y deseamos que todo se solucione pronto y que se haga o que quiera la gente y necesita el país.

Los jugadores de fútbol son jugadores de fútbol y no son responsables de absolutamente nada de lo que está ocurriendo. Lo hemos hecho en las eliminatorias anteriores porque hace 36 años que no se clasificaba a un mundial. Somos responsables de este presente, de este momento y de darlo todo en la cancha pero no de todo el acontecimiento político que está viviendo el país. Queremos darle alegría a la gente, trabajamos y jugamos para ello pero no nos involucren en una cuestión que no tenemos absolutamente nada que ver. Nos solidarizamos y queremos que al pueblo le vaya bien pero no nos hacemos cargo de un hecho político del que no tenemos absolutamente nada que ver.

Sobre la titularidad de Lapadula

Es algo que estamos resolviendo, él está con muchas ganas. Aún no he resuelto ese tema pero tiene las mimas chances que tiene Raúl.

Sobre el partido ante Argentina

Hay que trabajar este partido, no solamente salir y atacar. No veo que Argentina esté mal, está bien posicionado, si bien el próximo partido no ganó, fue un buen planteamiento de Paraguay que les costó. Van a trabajar para ganarlo pero tener un solo punto nos obligue a salir, es un partido para trabajarlo

Sobre los ánimos del equipo ante Argentina

Este no es nuestro mejor momento, pero es un momento en el que uno espera para poder levantar, este arranque no es el deseado. Pensábamos que a esta altura íbamos a tener mayor puntaje pero tenemos que resolver la situación en la que estamos.

Las Eliminatorias son complicadas. De no conseguir los tres puntos quedaríamos más complicados pero eso no significa que estamos fuera de toda chance. Siempre hemos sido una selección que cree. Estos sistemas de dos fechas tienen mucho la parte psicológica para estar muy fuerte en todo aspecto. El objetivo de Perú no es alcanzar la punta, ni el segundo, ni el tercer lugar, ver si tenemos alguna chance del cuarto. Nuestro objetivo es volver al Mundial.

Todas las Selecciones no son iguales. Nosotros vamos a plantear de acuerdo a nuestro sentir futbolístico, a lo que creemos conveniente y a lo que mejor nos sienta.

No estamos acostumbrados a hacer marcaciones personales, sí prestamos atención a los puntos fuertes de los rivales. Pero Argentina no tiene solamente a Messi sino a varios jugadores muy buenos, entonces tenemos que hacer un funcionamiento a nivel de equipo para neutralizar todos los puntos.

Cuando se tiene un mal resultado, no es una cuestión de juzgar a los futbolistas, es un todo. Cuando la cosa va mal estamos involucrados todos, y cuando la cosa va bien también. Ellos son los primeros que quieren revertir la situación, darle alegría a la gente y ganar.

Sobre la zona delantera

Creo que Perú está atravesando un momento difícil porque tuvo inconvenientes a lo largo del año. Dos referentes importantes están importantes. Tenemos otros delanteros importantes que estamos viendo, Raúl que está buscando el gol y no se le está dando. Yordy Reyna no tiene continuidad en su equipo, estamos viendo a Aldair Rodríguez, estamos viendo a Lapadula que lo trajimos de Europa ante un pedido de él porque quería estar, nos puso muy contentos pero recién estan conociendo a sus compañeros. Mas allá del momento que nos toca vivir creo que estamos en las posibilidades de levantarnos.

Sobre Ruidíaz

Raúl es un hombre fuerte por naturaleza, es un jugador de mucha moral y convicciones. Yo también he sido delantero y he tenido rachas malas y mi estado no era el ideal, uno sufre cuando no hace goles y a él le está pasando lo mismo. Todo delantero necesita el gol. El es el que más quiere hacer goles, lo está buscando y no se le está dando.

LA PREVIA

El jugador que acompañará a Ricardo Gareca en la conferencia de prensa que brindará esta tarde será Gianluca Lapadula, el delantero de nacionalidad italiana y peruana que debutó con la camiseta de la Selección Peruana el jueves pasado en el enfrentamiento ante Chile que se llevó a cabo en Santiago, y que tiene posibilidades de arrancar como titular ante Argentina.

La conferencia de prensa estaba programada para el domingo pasado, sin embargo, debido a los últimos acontecimientos sociales y políticos, la Federación Peruana de Fútbol decidió postergar el evento para este lunes.

“La Federación Peruana de Fútbol lamenta profundamente la situación que venimos atravesando como país, a la cual no somos ajenos. En ese sentido, hemos decidido suspender algunas acciones de difusión por parte de nuestra Selección Mayor, por lo que no se realizarán conferencias ni entrevistas individuales”, señala el comunicado de prensa que emitió la FPF.

Por otro lado, la mayor entidad del fútbol en nuestro país envió un mensaje directo invocando a la paz en estos momentos de crisis. “Hacemos un llamado a la unidad de todos los peruanos”, finaliza el texto.

Cabe precisar que debido a la coyuntura, la realización del duelo entre Perú y Argentina, programado para el martes a partir de las 7:30 p.m. en el Estadio Nacional, estuvo en duda por algunas horas, sin embargo, la FPF y la CONMEBOL se mantuvieron en constante comunicación y finalmente se consiguieron las garantías necesarias para que el choque se lleve a cabo con total normalidad.

