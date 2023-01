Perú vs. Argentina se enfrentan se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) este miércoles 25 de enero, por la cuarta jornada del Sudamericano Sub 20, que se viene desarrollando en Colombia. El partido se llevará a cabo en el Estadio Pascual Guerrero e iniciará desde las 5:00 p.m. (horario peruano), bajo la transmisión de DIRECTV, Latina, TyC Sports, Gol Caracol, Canal 13 y Fútbol Libre TV. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte. No te pierdas los detalles del último partido de la selección peruana en el torneo continental.

El equipo dirigido por Jaime Serna llega a este partido eliminado, tras perder por 1-0 ante la selección paraguaya en la fecha 3 del Sudamericano Sub 20. Hasta ahora no conoce el triunfo en el certamen continental. Si bien Perú no se juega nada, saldrá con todas sus armas para buscar ganar al menos un partido y despedirse con honor.

La selección argentina, por su parte, vive un momento delicado tras perder por 3-1 ante Brasil. La ‘albiceleste’ de Mascherano necesita vencer a la selección peruana y esperar un resultado favorable en el duelo entre brasileños y colombianos. En caso de que empate o pierda, Argentina también se despedirá del torneo. Sería una catástrofe si no clasificar al hexagonal final.





Perú vs. Argentina: horarios y canales TV

Perú: 5:00 p.m. / DIRECTV y Latina

5:00 p.m. / DIRECTV y Latina Colombia: 5:00 p.m. / GOL Caracol TV

5:00 p.m. / GOL Caracol TV Ecuador: 5:00 p.m. / DIRECTV

5:00 p.m. / DIRECTV Venezuela: 6:00 p.m. / DIRECTV

6:00 p.m. / DIRECTV Paraguay: 7:00 p.m. / Tigo Sports

7:00 p.m. / Tigo Sports Argentina: 7:00 p.m. / TyC Sports

7:00 p.m. / TyC Sports Chile: 7:00 p.m. / Canal 13

En la previa del partido, el defensa de la ‘bicolor’, Arón Sánchez, manifestó que el equipo dio todo de sí para conseguir el objetivo, aunque no se terminó con un marcador a favor. “A pesar del resultado, el equipo rindió. Mejoramos en el segundo tiempo. Creo que supimos pelear todos los partidos, pero nos faltaron goles”, comentó, y agregó que buscarán ganar su último partido vs. Argentina.

Argentina perdió sus dos partidos vs. Paraguay y Brasil y quedó comprometido en el Sudamericano Sub 20. El combinado de Javier Mascherano volvió a mostrar errores y ahora se juega la vida ante Perú. “No estuvimos a la altura, el único responsable soy yo”, dijo el exjugador del Barcelona en la previa del duelo vs. la ‘bicolor’.

De acuerdo con la modalidad del torneo, los mejores tres equipos de cada grupo pasarán a un hexagonal final, donde competirán por cuatro cupos al Mundial Sub 20 de este año y un lugar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Por el momento, por el Grupo A, clasificarían Paraguay, Brasil y Colombia, mientras que del Grupo B estarían Uruguay, Ecuador y Bolivia.





Perú vs. Argentina: probables alineaciones

Perú: Amasifuén; Aguilar, Sánchez, Custodio, Amasifuén, Rojas, Aguirre, Vásquez, Sandoval, Cabrera y Portugal.

Argentina: Gomes Gerth, Giay, Di Lollo, Gómez, Génez, Perrone, González, Infantino, Fernández, Puch y Aguirre.





