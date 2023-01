Alexander Callens se sumó a los entrenamientos del Girona FC, club de la liga española que lo acogerá por las siguientes tres temporadas. Si bien el defensa nacional arribó a suelo europeo recientemente, en el equipo ya tienen la consigna de integrarlo lo más rápido posible, pues están a la mitad del torneo y necesitan de su ayuda, para intentar tentar puestos de clasificación de Europa (están a siete puntos del Real Betis, sextos en la tabla)

Así lo dio a conocer uno de los referentes del club, Santiago Bueno, quien en diálogo con la prensa española, comentó que el zaguero de la Selección Peruana llegó esta mañana dispuesto a sumarse y entrenar rápidamente con el equipo, algo que, como plantel, requieren para los retos que se avecinan en los siguientes partidos (el domingo enfrentan al FC Barcelona en un ‘clásico’ para la ciudad de Catalunya).

“Hoy fue el primer día que entrenó con nosotros, lo vamos a integrar de la mejor manera porque necesitamos que nos ayude, y lo integraremos para que sea uno más del plantel lo antes posible”, aseguró uruguayo de 24 años, en conferencia de prensa, quien además es uno de los titulares indiscutibles en el esquema de Míchel.

‘Santi’, como es conocido dentro y fuera del campo, es uno de los jugadores más representativos del club, con más de 100 partidos con Girona, desde su arribo para la temporada 2019-20, aunque no jugará este fin de semana, debido a su expulsión en la jornada previa. Asimismo, también ha vestido la camiseta de la selección de su país con la Sub 20 y Sub 23, en donde también se encuentra otro charrúa: Christian Stuani.

Girona FC hizo oficial el fichaje de Callens

En catalán, el club le dio la bienvenida al defensa de la Selección, quien espera adaptarse a su nuevo equipo. ¿Su principal objetivo? Adueñarse del puesto titular en la zaga y colaborar con su equipo en salir de los puestos bajos de la tabla (si bien está en el décimo primer lugar, se pretende escalar hasta el término de la temporada).

La ventaja que posee Callens, para esta oportunidad, es su conocimiento de la LaLiga, gracias a su paso por la Real Sociedad B, club al que llegó en el 2011. Tras ello, se quedó por cuatro temporadas, con el equipo guipuzcoano (incluso, debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Copa) y luego pasó al Numancia, donde estuvo dos más. Toca emprender un nuevo reto en su carrera profesional.





